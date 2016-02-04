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İdil Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Bölgedeki çatışmalar aralıklarla devam ediyor

04 Şubat 2016 00:13

Şırnak’ın İdil ilçesinde bir grubun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu çatışma çıktı.

Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında bir grup yüzleri maskeli bir grup tarafından İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Polisin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Zırhlı araçlarla kişiler kaçtığı bölgeye giren polis ile grup arasındaki çatışma aralıklarla sürüyor.

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