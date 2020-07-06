Diyarbakır Barosu: 13 yaşında bir çocuğun örgüt üyesi sayılmasını ve öldürülmesinin hukuka uygun görülmesini kabul etmiyoruz

Şırnak İdil’de 2016 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte kendisinden haber alınamayan ve 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Fatma Elarslan'ın ölümüyle ilgili savcılık 'örgüt üyesi' iddiasıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itiraz da reddedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, " 13 yaşında bir çocuğun örgüt üyesi sayılmasını ve öldürülmesinin hukuka uygun görülmesini kabul etmiyoruz" dedi.
Barodan yapılan açıklamada, "Hukuk düzeninde yaşam hakkının istisnası bulunmamaktadır ve devletler şartlar ne olursa olsun yaşam hakkını korumakla yükümlüdür. Buna rağmen faili koruyan cezasızlık politikası pratikte yaygın bir hale getirilmiş ve yaşam hakkı ihlallerinin önü açılmıştır. Çocukları öldüren faillerin cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmiyoruz. Fatma'nın failleri derhal bulunmalı ve cezalandırılmalıdır" denildi.
"Çocukların yetişkin derneklerine üye olma hakları yok"
Çocuk Hakları Uluslararası Ağı Yönetim Kurulu üyesi Adem Arkadaş Thibert ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Terörle mücadele yasası çocuk cinayetinde kullanılamaz, yetişkinlerin derneklerine üye olma hakkı olmayan çocuklar terör örgütüne üyelikle suçlanamaz. Yargı sistemi terörle mücadelede insan haklarına saygılı olmakla yükümlü. Yasalar adaletsizlik için kullanılmaz..." diye yazdı.
Ne olmuştu?
İdil'de sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde 13 yaşında olan Fatma Elarslan’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı 'Hilal' isimli gizli tanık beyanlarına dayanarak, Elarslan’ın polisle çatışmaya girdiğini, örgüt üyesi olduğunu öne sürdü. Elarslan’ın İdil’de silahlı faaliyet yürüttüğünü savunan savcılık, "Güvenlik güçleri ile yapılan çatışmalara katıldığı, güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet gösterdiği esnada güvenlik güçlerince öldürüldüğü değerlendirilmiştir" dedi.
Kararda kolluk kuvvetleriyle ilgili, "Yetkili bir merciden almış oldukları hukuka uygun bir emri yerine getirdikleri değerlendirilmiştir" denildi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Elarslan ailesinin avukatı Veysel Vesek, savcılık kararına Şırnak Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunarak, ölümün gerçekleştiği tarihte Elarslan'ın henüz 13 yaşını dahi doldurmadığı ve öldürülmesinin hukuki hiçbir dayanağı olmadığını kaydetti.
Avukat Vesek, Elarslan’ın 'örgüt üyesi' olarak kabul edilmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, "Fatma’nın ne şekilde ve hangi silahla öldürüldüğü dahi tespit edilemezken, örgüt üyesi olarak kabul edilmesi hukuka uygun değildir. Dışarıda, açık alanda kolluk ile çatışan kimseden bahsedilmediğine göre Fatma nasıl ve hangi şekilde icra edilen bir operasyon sonucu öldürülmüştür?" diye sordu.
Sulh ceza hakimliği itirazı reddetti.