Diyarbakır Barosu: 13 yaşında bir çocuğun örgüt üyesi sayılmasını ve öldürülmesinin hukuka uygun görülmesini kabul etmiyoruz

Şırnak İdil’de 2016 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte kendisinden haber alınamayan ve 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Fatma Elarslan'ın ölümüyle ilgili savcılık 'örgüt üyesi' iddiasıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itiraz da reddedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, " 13 yaşında bir çocuğun örgüt üyesi sayılmasını ve öldürülmesinin hukuka uygun görülmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Barodan yapılan açıklamada, "Hukuk düzeninde yaşam hakkının istisnası bulunmamaktadır ve devletler şartlar ne olursa olsun yaşam hakkını korumakla yükümlüdür. Buna rağmen faili koruyan cezasızlık politikası pratikte yaygın bir hale getirilmiş ve yaşam hakkı ihlallerinin önü açılmıştır. Çocukları öldüren faillerin cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmiyoruz. Fatma'nın failleri derhal bulunmalı ve cezalandırılmalıdır" denildi.

"Çocukların yetişkin derneklerine üye olma hakları yok"

Çocuk Hakları Uluslararası Ağı Yönetim Kurulu üyesi Adem Arkadaş Thibert ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Terörle mücadele yasası çocuk cinayetinde kullanılamaz, yetişkinlerin derneklerine üye olma hakkı olmayan çocuklar terör örgütüne üyelikle suçlanamaz. Yargı sistemi terörle mücadelede insan haklarına saygılı olmakla yükümlü. Yasalar adaletsizlik için kullanılmaz..." diye yazdı.