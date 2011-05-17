-İDİL BİRET'E "YAŞAM BOYU BAŞARI" ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Andante klasik müzik dergisinin öncülüğünde düzenlenen ''Donizetti Klasik Müzik Ödülleri 2011'', Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfının (KÜSAV) desteğiyle düzenlenen törende 25 kategoride ödül verildi. Her kategoride maksimum 3 adayın olduğu ödüller için aday seçici kurul üyeleri Andante dergisi yazarlarından Serhat Bali, Şefik Kahramankaptan, Ahmet Makal, Aydın Büke, Ayşe Öktem, Serhan Yedig, Mutlu Tanberk ve Kemal Küçük'ten oluştu. Ödül jürisinde ise 200'den fazla kişi yer aldı. Gecede, devlet sanatçısı piyanist İdil Biret'e ''Yaşam boyu başarı ödülü'' verildi. Şan eğitimcisi Güzin Gürel ve keman eğitimcisi Hazar Alapınar ise ''Müzik eğitimcisi özel ödülü''nün sahibi oldu. Törende, İdil Biret'in ''Yılın çıkış yapan 17 yaş altı genç müzisyeni'' ve ''Yılın çıkış yapan 30 yaş altı genç müzisyeni'' ödülünü alan sanatçılarla birlikte verdiği mini konserde Haydn'ın ''sol majör piyano üçlüsü'' yorumlandı. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Andante dergisi genel yayın yönetmeni Ferhan Bali'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ödül için ayrıca, bu yıl ilk kez sanatseverler ''www.donizettiodulleri.com'' adresli internet sitesine girerek ''Yılın klasik müzik sanatçısı'' ve ''Yılın klasik müzik topluluğu''nu seçmek için oy kullandı. Ödül kategorileri ve kazananlar şöyle: Yılın bestecisi-Özkan Manav Yılın piyanisti- Gülsin Onay Yılın yaylı çalgılar yorumcusu-Atilla Albeniz Yılın üflemeli çalgılar yorumcusu-Cem Aktora Yılın orkestrası-Bilkent Senfoni Orkestrası Yılın orkestra şefi-Gürel Aykal Yılın oda müziği topluluğu-İstanbul Klarnet Korosu Yılın erkek opera yorumcusu-Ünüşan Kuloğlu Yılın kadın opera yorumcu-Burcu Uyar Yılın opera rejisörü-Aytaç Manizade Yılın opera yapımcısı-Rusalka/Antalya Devlet Opera ve Balesi Yılın erkek dansçısı-Melih Mertel Yılın kadın dansçısı-Aslı Çilek Kayasu Yılın bale yapımı- Çağrı/ Mersin ve Samsun devlet opera ve baleleri Yılın dans yapımı-Opello/ İzmir Devlet Opera ve Balesi Yılın bale dans koreografı-Mehmet Balkan Yılın koro vokal topluluğu-TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu Yılın klasik müzik etkinliği-Cihat Aşkın ve küçük arkadaşları ile Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall konserleri Yılın müzik eğitimi kurumu-Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yılın müzik eğitimcisi-Gülnara Aziz Yılın çıkış yapan genç müzisyeni (30 yaş altı) Dorukhan Doruk Yılın çıkış yapan genç müzisyeni (17 yaş altı) Berfin Aksu Yılın radyo televizyon programı-Arkadaşım Müzik/TRT 3 Radyosu Yılın müzik kitabı-Emre Aracı/ Naum Tiyatrosu (Yapı Kredi Yayınları) Yılın klasik müzik albümü-Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası/Onyx (Şef: Sascha Goetzel) Yaşam boyu başarı ödülü-İdil Biret Müzik eğitimciliği onur ödülü-Hazar Alapınar ve Güzin Gürel Yılın klasik müzik sanatçısı (halk oylaması) Tuncay Kurdoğlu Yılın klasik müzik topluluğu (halk oylaması) Bilkent Sutrıo.