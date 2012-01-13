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Yaşam

İdil Biret'den başkentlilere müzik ziyafeti ANKARA (A.A)

13 Ocak 2012 23:52

-İdil Biret'den başkentlilere müzik ziyafeti ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Ünlü piyanist İdil Biret, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşliğinde konser verdi. Biret, CSO'daki konserde, Ludwig van Beethoven'ın, ''5. Piyano Konçertosu 'İmparator' Op.73 Mi bemol Majör'' ile Ottorino Respighi'nin ''Roma Bayramları'' adlı eserlerini seslendirdi. Şefliğini Antonio Pirolli'nin yaptığı orkestranın müzik ziyafeti yaklaşık iki saat sürerken, Biret, seyirci tarafından uzun süre alkışlandı. Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahir Genç, İdil Biret ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan emekli olan sanatçılara hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti.  Sanatçı Biret'e verilen plaket, yere düşmesi sonucu kırıldı. Kırılan plaketi kutusuna yerleştirerek sanatçı Biret'e yeniden sunan müsteşar yardımcısı Genç, ''Nazar vardı herhalde'' dedi.

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