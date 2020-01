İdil Biret ve Fazıl Say D-Marin Klasik Müzik Festivali’nde

20-27 Ağustos arasında düzenlenecek festivalin açılış konseri, müzik dünyasının en büyük piyano virtüözlerinden biri kabul edilen İdil Biret’le gerçekleşecek. İdil Biret'in Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Edvard Grieg'in piyano repertuvarına kattığı başyapıtı ‘La Minör Konçerto‘yu seslendireceği konser, D-Marin Turgutreis Ana Sahne’de 20 Ağustos 21.00’de başlıyor.

Açılış gecesinde bu yıl 75. yaşını kutlayan usta sanatçı İdil Biret’e “Onur Ödülü” verilecek.

21 Ağustos 22.30’da ise Eytan İpeker’in yönetmenliğini üstlendiği ve Biret’in etkileyici hayatını hem kendisi hem de yakınlarının anlatılarıyla pekiştiren belgesel İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi’nin gösterimi, Biret’le özel bir söyleşinin ardından D-Marin Turgutreis Cinemarine Açık Hava Sinemasında gerçekleştirilecek.

Fazıl Say iki konserle festivalde

Festivalin bu yılki konukları arasında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da yer alıyor. Say festivaldeki ilk konserinde 22 Ağustos 21.30’da genç yeteneklerle Bodrum Kale’de sahne alacak. Çellist Dorukhan Doruk, kemancı Berfin Aksu, piyanist Iraz Yıldız ve Nazım Hikmet Korosu solistlerinden Seda Taşpınar, Gülcan Burcu Değirmenci ve Uğur Okay, Say’ın eserlerine kendi yorumlarını getirecek.

Say’ın festivaldeki diğer konserinde ise, sanatçının Nazım Oratoryosu, Nazım Hikmet Korosu anlatıcı solist Genco Erkal ve solistler Serenad Bağcan, Arda Aktar, İdil Bursa, Gökçe Çatakoğlu, Çetin Özen eşliğinde 24 Ağustos 21.00’de D-Marin Turgutreis Ana Sahne’de seyirciyle buluşacak. Say, 2001 yılında bestelediği ve beş farklı bölümden oluşan Nâzım Oratoryosu’nu, İbrahim Yazıcı şefliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası ile sahneleyecek.