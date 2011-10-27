İdil Biret, şehitler için konser verecek

T24 -



Orkestrayı Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde üç ayrı besteci Albinoni, Barber ve Yalçın Tura'nın ''Adagio'' başlıklı eserleri ile Beethoven'ın ''Egmont Uvertürü'' seslendirilecek.



Bilkent Senfoni Orkestrası, 29 Ekimdeki ''Cumhuriyet Konseri''nde keman ve viyola sanatçısı Atilla Aldemir'i konuk edecek. Orkestrayı Şef Naci Özgüç'ün yöneteceği konserde, Atilla Aldemir, Dvorak'ın ünlü ''Opus 104, Si minör Viyolonsel Konçertosu''nun viyola düzenlemesini, 1560 yapımı Zanetto Peregrino enstrümanıyla icra edecek. Konserde Bilkent Senfoni Orkestrası da Cemal Reşit Rey'in ''Türkiye Senfonik Rapsodiler''ini yorumlayacak. Çağdaş Türk müziğinin önderlerinden Cemal Reşit Rey'in 1973 yılında bestelediği eser, birbirine kesintisiz olarak bağlanmış 10 ayrı bölümden oluşuyor.







Ankara Devlet Opera ve Balesinin ''Şarkılarla Yaşamak'' adlı müzikli oyununun prömiyeri 1 Kasımda gerçekleştirilecek. Murat Göksu'nun sahneye koyduğu eserin dekor ve kostümleri Gazal Erten'in, ışık düzeni Fuat Gök ile Bülent Arslan'ın imzasını taşıyor.



Ankara Devlet Tiyatrosu bu hafta 12 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi 6 eserle izleyici karşısında olacak.



Başkentte hafta boyunca gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerinden bazıları şöyle:



Tiyatro



Büyük Tiyatro: ''Kerbela'' yarın, 30 Ekim ve 1 Kasımda izlenebilecek. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez, giysi tasarımı Hale Eren, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait. Oyunda, aralarında Rengin Samurçay, Gül Gökçe, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener'in de bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosu rol alıyor. Orkestrada, Tahsin İncirci, Cüneyt Balkız, Artemis Sis Balkız, Tarlan Gazanferoğlu, Seda Yaldız, Muhsin Gurbani, Arzov Gurbani, Gülay Ülgentürk, Sertaç Koyuncu, Taylan Kırıcı, Halis Işık, İlke Türkdoğan ve Hüsnü Kızılgöz bulunuyor



Şinasi Sahnesi: Tennessee Williams'ın yazdığı, Can Yücel'in çevirdiği, Jason Hale'nin yönettiği ''Sırça Kümes'', yarın ve 29 Ekimde sahne alacak. Büyük buhran döneminde Amerika'da geçen oyunda, 1937'de St. Lois'de yaşayan parçalanmış bir ailenin yoksulluğa karşı verdiği hayatta kalma çabası anlatılıyor. Dekoru İnci Kangal, ışığı Yakup Çartık'a ait oyunda Meltem Keskin Bayur, Orhan Özyiğit, İrfan Kılınç, Gülin Ersoy rol alıyor.



''Haydi Karına Koş'' adlı oyun, 1 Kasımdan itibaren hafta boyunca görülebilir. Ray Cooney'nin kaleme aldığı, Ali Hürol'ün yönettiği eser, John adlı çapkın erkeğin birbirinden habersiz eşleri Barbra ve Mary arasındaki koşuşturmasını ve beraberinde yaşanan komik olayları işliyor.



Çocuk oyunu ''Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay'', 30 Ekim Pazar günü küçük izleyiciyle birlikte olacak.



Küçük Tiyatro: Angelo Savelli'nin yazıp yönettiği ''Figaro'' adlı oyun, yarın ve 29 Ekimde seyirciyle buluşacak. Ankara Devlet Tiyatrosunun yeni oyununun dekor ve kostüm tasarımı Ceren Karahan'ın imzasını taşıyor. Işık düzenini Zeynel Işık'ın gerçekleştirdiği yapıtın müzik direktörü Can Atilla. Şivan Binici, Tolga Tecer, Erdinç Doğan, Orkide Çivicioğlu, Aylin Atilla Konak, Aylin Levent, Deniz Yılmaz ve Burak Talı'nın rol aldığı oyun, Fransız Devrimi'nden 10 yıl sonra başarısız bir devrimin yaşandığı Napoli'de geçiyor.





Konya Devlet Tiyatrosunun ''Suskunlar Kapısı-Bab-ı Hamüşan'' adlı oyunu 1 Kasımdan itibaren hafta boyunca izlenebilecek. Cem Günen'in yazdığı eserin yönetmenliğini Tomris Çetinel üstleniyor.



Akün Sahnesi: ''Yastık Adam'' isimli oyun, yarın ve 29 Ekimde sanatseverlerle birlikte olacak.



Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', 1 Kasımdan itibaren hafta boyunca sahnelenecek. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler üstleniyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin'i Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner'in, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık'ın, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor.

Altındağ Tiyatrosu: Faruk Erem'in yazdığı, Mehmet Baydur'un oyunlaştırdığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği ''Elma Hırsızları'', hafta boyunca seyirciyle birlikte olacak. Faruk Erem'in ''Bir Ceza Avukatının Anıları'' adlı eserinden Mehmet Baydur tarafından oyunlaştırılan eser, hukuk ve yasaların adil olması zorunluluğunu farklı sosyal çevrelerden insanların yaşanmış gerçek hayat hikayeleriyle anlatıyor. Dekor tasarımı Kerem Çetinel'e, ışığı Kazım Öztürk'e ait eserin müziği Cem İdiz imzasını taşıyor. Eserde, Ahmet Türkoğlu, Oktay Dal, Edip Tümerkan, Levent Şenbay, Tolga Çiftçi, Çağrı Evren Turan başlıca rolleri paylaşıyor.



İrfan Şahinbaş Sahnesi: Arthur Miller'in yazdığı, Yıldırım Türker'in dilimize çevirdiği, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Orkestra'' adlı yapıt hafta boyunca seyirci karşısına çıkacak. Dekoru Murat Gülmez'e, kostümü Hale Eren'e, ışığı Önder Arık'a ait eserde, Zeynep Hürol, Funda Gökgücü, Özlem Gür, Miraç Eronat, Aysın Işımer, Şeyda Akova Balcıoğlu, Mehmet Gökçer, Okay İrkören başlıca rollere paylaşıyor.



Stüdyo Sahne: ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', yarın ve 30 Ekimde görülebilir.



''Üç Yönetmen Üç Oyun/Karıncalar-Köroğlu'nun Meydana Çıkışı-Bekleyiş'', 4 Ekimde seyirciyle birlikte olacak.



Oda Tiyatrosu: ''Kontrbas'' adlı oyun, 29 Ekimde izleyiciyle birlikte olacak.



''Krem Karamel'' isimli yapıt, 1 Kasımdan itibaren sahnelenecek.

Opera-bale



Opera Sahnesi: ''Cumhuriyet Bayramı Konseri'', 29 Ekimde gerçekleştirilecek.



Puccini'nin klasik eseri ''Tosca'', 31 Ekimde sahne alacak.



Ankara Devlet Opera ve Balesinin ''Şarkılarla Yaşamak'' adlı müzikli oyununun prömiyeri 1 Kasımda gerçekleştirilecek. Murat Göksu'nun sahneye koyduğu eserin dekor ve kostümleri Gazal Erten'in, ışık düzeni Fuat Gök ile Bülent Arslan'ın imzasını taşıyor.



Şehrazat'ın hayatta kalabilmek için 1001 gece anlattığı masallardan ''Ali Baba ve Kırk Haramiler'', operası, 2 Kasımda izlenebilir. Karısı Ayşe, oğlu Abdullah ve kölesi Nurcihan ile yoksul bir hayat süren Ali Baba'nın, Kırk Haramiler'in mağarasının sırrını öğrendikten sonra yaşadıklarını konu alan eserde, Ünüşan Kuloğlu, Hüseyin Likos, Bülent Ateşoğlu, Tuncay Kurtoğlu, Gürhan Gürgen, Cem Beran Sertkaya, İnanç Makinel, Tunver Tercan, Selva Erdener, Görkem Ezgi Yıldırım, Şebnem Oksal ve Tuğba Mankal başlıca rolleri paylaşıyor.



''Çakırcalı Efe'' isimli yapıt, 3 Kasımda izleyiciyle birlikte olacak.



Operet Sahnesi: ''Seslerle Anadolu'' adlı müzikli gösteri, 30 Ekimde sahne alacak.



Konser



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası: Ünlü piyanist İdil Biret, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO), şehitlerin anısına vereceği yarınki konserinde izleyiciyle buluşacak. Orkestrayı Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde üç ayrı besteci Albinoni, Barber ve Yalçın Tura'nın ''Adagio'' başlıklı eserleri ile Beethoven'ın ''Egmont Uvertürü'' seslendirilecek.

Bilkent Senfoni Orkestrası: Bilkent Senfoni Orkestrası, 29 Ekimdeki ''Cumhuriyet Konseri''nde keman ve viyola sanatçısı Atilla Aldemir'i konuk edecek. Orkestrayı Şef Naci Özgüç'ün yöneteceği konserde, Atilla Aldemir, Dvorak'ın ünlü ''Opus 104, Si minör Viyolonsel Konçertosu''nun viyola düzenlemesini, 1560 yapımı Zanetto Peregrino enstrümanıyla icra edecek. Konserde Bilkent Senfoni Orkestrası da Cemal Reşit Rey'in ''Türkiye Senfonik Rapsodiler''ini yorumlayacak. Çağdaş Türk müziğinin önderlerinden Cemal Reşit Rey'in 1973 yılında bestelediği eser, birbirine kesintisiz olarak bağlanmış 10 ayrı bölümden oluşuyor.





Sinema





Başkent sinemalarında bu hafta 3 yeni film izleyiciyle buluşacak.



Ekranların ilgiyle izlenen televizyon dizisi uyarlaması ''Behzat Ç.Seni Kalbime Gömdüm'' yarın sinemalarda. Serdar Akar'ın yönettiği filmde, televizyon dizisinde de başrolü üstlenen Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, Berkan Şal, Canan Ergüder, Hazal Kaya, İnanç Konukçu, Hakan Hatipoğlu, Seda Bakan ve Ege Aydan'ın yanı sıra, Cansu Dere, Tardu Flordun, Ayda Aksel, Tolga Tekin ve Rıza Kocaoğlu rol alıyor.



Beş gencin pilot olma hayallerinin gerçekleşmesini konu alan ''Anadolu Kartalları'' gösterime girecek. Ömer Vargı'nın yönettiği filmin oyuncuları Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Özge Özpirinçci, Alpay Kemal Atalan, Alper Saldıran ve İsmail Filiz.



Richard Gere'ın rol aldığı ''İkili Oyun'', ''Johnny English'in Dönüşü'' ve ''Zamana Karşı'' adlı yapımlar, haftanın diğer yeni filmleri.



Sinemalardan



Metropol: ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'', ''Anadolu Kartalları'', ''Paranormal Activity 3'', ''Conan'', ''Hayat Sana Güzel'', ''Üç Silahşörler'', ''Salgın'', ''Çelik Yumruklar'', ''Şey''.



Bahçelievler Büyülü Fener: ''Behzat Ç.Seni Kalbime Gömdüm'', ''Anadolu Kartalları'', ''Zamana Karşı'', ''İkili Oyun'', ''Johnny English'in Dönüşü'', ''Paranormal Activity 3'', ''Salgın'', ''Conan'', ''Üç Silahşörler'', ''Bir Gün''.





Kızılay Büyülü Fener: ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'', ''Anadolu Kartalları'', ''Şey'', ''Paris'te Son Gece'', ''Üç Silahşörler''.





Sergi





Arete Sanat Galerisi: Adem Genç'in sergisi, 30 Ekim'e kadar açık kalacak.



Armoni Sanat Galerisi: Zahide Yükseler'in resim sergisi 5 Kasım'a kadar ziyaretçi kabul edecek.



Elele Sanat Galerisi: Funda İyce Tuncel'in sergisi, 30 Ekim'e kadar gezilebilir.



Fırça Sanat Galerisi: Aşan Cora'nın sergisi, 30 Ekim'e değin açık olacak.



Galeri Gözde: Hıdrı Yağcı/Necmettin Yağcı'nın sergisi, 29 Ekim'e kadar izlenimde olacak.



Galeri Polart: Nusret Orcan/Osman Akbay'ın sergisi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.





