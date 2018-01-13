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Kültür-Sanat

İdil Biret, 70'inci sanat yılını kutladı

İdil Biret, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte bir konser verdi

13 Ocak 2018 23:25

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, 70'inci sanat yıl dönümünü şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte Eskişehir'de bir konserle kutladı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İdil Biret konseri ilgi gördü. Konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Sanatseverler, İdil Biret'in parmaklarından S. Rahmaninov'un eserlerini dinledi. Başkan Yılmaz Büyükerşen, konser sonunda İdil Biret'e plaket takdim etti. Büyükerşen " Ne mutlu bize ki dünyaca ünlü bir sanatçının 70'inci sanat yıldönümünün onur konserini Eskişehir'de yaşıyoruz" dedi. 

Eskişehir'e hayran olduğunu ve şehre her geldiğinde daha da beğendiğini ifade eden İdil Biret de kendisini kente davet ettiği için Yılmaz Büyükerşen'e minnet duyduğunu ifade etti. Konserde kendisine eşlik ettiği için Şef Ender Sakpınar ve Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'na teşekkür eden Biret, Eskişehirlilerin böyle bir orkestraya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.

Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanist'i adlı kitabının Rusça ilk baskısını Biret'e hediye eden Pedagog Piyanist Amine Aygıstova da Rusya'da Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet'ten sonra akla gelen ilk ismin İdil Biret olduğunu ve Rusya'nın kendisine hayran olduğunu belirtti.

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