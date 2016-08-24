İdil Belediye Eş Başkanı, cenaze törenlerine katıldığı için tutuklandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde 15 Ağustos’ta özel harekâtçıların ev baskınları sonucu gözaltına alınan ve aralarında İdil Belediyesi Eş Başkanı Nevin Oymak Girasun’un da bulunduğu 17 kişi 9 gündür gözaltında tutuluyordu.

Aralarında İdil Belediye Eş Başkanı Nevin Oyman Girasun’un da bulunduğu 10 kişiden 4'ü dün gece adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren ve aralarında Girasun'un da bulunduğu 4 kişi, daha sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından 'terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 6 kişinin emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.

Girasun cenaze merasimlerine katıldığından dolayı gözaltına alınmıştı.