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İdil Belediye Eş Başkanı, cenaze törenlerine katıldığı için tutuklandı

Nevin Oymak Girasun, 9 gündür gözaltındaydı

24 Ağustos 2016 16:19

Şırnak’ın İdil ilçesinde 15 Ağustos’ta özel harekâtçıların ev baskınları sonucu gözaltına alınan ve aralarında İdil Belediyesi Eş Başkanı Nevin Oymak Girasun’un da bulunduğu 17 kişi 9 gündür gözaltında tutuluyordu. 

Aralarında İdil Belediye Eş Başkanı Nevin Oyman Girasun’un da bulunduğu 10 kişiden 4'ü dün gece adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren ve aralarında Girasun'un da bulunduğu 4 kişi, daha sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından 'terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 6 kişinin emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.

Girasun cenaze merasimlerine katıldığından dolayı gözaltına alınmıştı.

 

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