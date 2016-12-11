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BBC Türkçe

'İdeali doktor olmaktı ama ben onu cenaze arabasıyla götürüyorum'

İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenler arasında Mustafa Berkay Akbaş da var. Babası Salim Akbaş, Mustafa Berkay'ın cenazesini almak için geldiği Adli Tıp Kurumu'nda "İdeali doktor olmaktı. Ama ben onu cenaze arabasıyla geri götürüyorum şimdi" dedi.

11 Aralık 2016 17:57

İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden polis ve sivillerin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. Belediye araçları ile alınan cenazeler yapılacak tören için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Saldırıda hayatını kaybeden 38 kişi arasında 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Musfata Berkay Akbaş da bulunuyor

Oğlu Mustafa Berkay Akbaş'ın cenazesini alan babası Salim Akbaş Adli Tıp Kurumu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada oğlunun Başken Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu anlatırken, "İstanbul'a Ankara'dan sınav sonrası sadece 2 günlüğüne geldi. Gezmek için geldiler. Tesadüfen taksiyle oradan geçiyorlar. Hepsi bu. Sadece bu. Bu kadar tesadüfi, bu kadar basit bu kadar ucuz." dedi.

Salim Akbaş şöyle devam etti:

"Bunun için şehit. Yok ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi . Ben başka bir şey demiyorum. Mustafa Berkay Akbaş gelecek vadeden bir tıp öğrencisi. Başkent Üniversitesi'nde. Hayali doktor olmaktı. Böyle insanlara yardım etmekti. Ama ben onu cenaze arabasıyla geri götürüyorum şimdi. Ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi."

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