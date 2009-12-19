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Yaşam

İdeal yüzün oranları ne?

'İdeal yüz'ü arayan uzmanlar, dört farklı araştırma sonucunda 'yeni altın oran'ı buldu.

19 Aralık 2009 02:00

'İdeal yüz'ü arayan uzmanlar, dört farklı araştırma sonucunda 'yeni altın oran'ı buldu: Gözbebekleri arasındaki uzaklık yüzün yüzde 46'sı, gözlerle ağız arasındaki mesafeyse yüzün yüzde 36'sı kadarsa o kadın güzeldir!



Kanadalı ve ABD’li araştırmacılar, yüzde ideal güzelliği bulmak için dört farklı araştırma yaptı. Sonuçlar ‘yeni altın oran’ formülünü belirledi: Gözbebekleri arasındaki uzaklık yüzünün tamamının yüzde 46’sı, gözleriyle ağzı arasındaki mesafe de yüzünün tamamının yüzde 36’sı kadar olan kadınların daha güzel kabul edildiği görüldü.

Uzmanlar öğrencilere aynı kadınların göz ve ağızları arasındaki dikey mesafe ve gözbebekleri arasındaki yatay mesafe üstünde Photoshop’la oynanmış farklı fotoğraflarını gösterip en çekici buldukları kareyi seçmelerini istedi. Dört farklı deneyde de belirli oranlar öne çıktı.

Araştırmacılardan Prof. Kang Lee, ünlülerden Angelina Jolie’nin 36/46 şeklinde formüle edilen yeni altın orana sahip olmadığını, Elizabeth Hurley’in uzunluk bakımından uygunken genişlikte altın oranı yüzde 1’le kaçırdığını söylüyor. Şarkıcı Shania Twain’le oyuncu Jessica Alba’ysa iki açıdan da altın orana sahip. Lee altın oran esasına göre yapılmış tablo ‘Mona Lisa’nınsa bu ölçülere uymadığını vurguluyor.

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