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Sağlık

İdeal sıcaklık 20 derece

Uzmanlar, insan vücudu için ideal sıcaklığın 20 derece olduğunu belirtiyor.

22 Ağustos 2008 03:00

Acıbadem Kocaeli Hastanesi Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa İdiz, 20 derecenin sağlık için en uygun koşul olduğunu söyledi.

Op. Dr. Mustafa İdiz, sıcak havalarda en çok bitkinlik, kramp ve sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşıldığını belirterek, “Bu rahatsızlıklar sıcak havalarda insanların şuurunda bulanmaya kadar gidebiliyor. İş yapma isteklerinde azalma, halsizlik hissediliyor. Aşırı sıvı kaybıyla birlikte birtakım minerallerin de eksilmesiyle ileri derecede güçsüzlüğe varan hatta hastayı komaya sokan tablolarla karşılaşabiliyoruz” dedi.

İdiz, sıcak çarpmasını önlemek için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Şapka ve gözlük takın

“Klimatize edilmiş ortamlarda bulunmak ve doğrudan güneş ışığından uzak durmak, sıcaklığı ve nemi kontrol altında olan ortamlarda olmak gerekiyor. Eğer güneşe çıkmak zorundaysanız, şapka, gözlük ya da şemsiye kullanmalı.

Kişi risk grubunda bir hastaysa güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmamalı. Terlemeyle birlikte sıvı da kaybedildiği için yaz aylarında normal aldıklarından daha fazla sıvı almaya, su içmeye özen göstermeleri gerekiyor.

Eğer çevrenizde birisi sıcak çarpmasına uğradıysa, hemen hastayı bulunduğu ortamdan alıp daha serin bir yere götürmek, şuurunda bir bozulma yoksa serin içecekler vermek lazım. Risk grubundaysa bir an önce bir sağlık kurumuna ulaştırılması gerekiyor”

Milliyet

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