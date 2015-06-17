Ortalama penis boyu nedir?

Güney Londra ve Maudsley NHS Vakıf Kuruluşu psikiyatristi David Veale ve ekibinin penis ile ilgili boyutlarına dair, daha önceki 17 akademik çalışmalarda dünya üzerindeki 15 bin 521 erkekten toplanan verileri sentezleyerek hazırladığı çalışmada sona gelindi. Araştırma sayesinde penis ile ilgili uzunluklar, uzunluk aralıkları ve ortalamalar bu sayede kolaylıkla hesaplanabildi.

British Journal of Urology International dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sarkık durumdaki penis uzunluğu ortalama 9.16 cm; erekte halde ise 13.12 cm’dir. Buna mukabil ortalama çevre uzunluğu sarkık halde 9.31 cm, erekte halde 11.66 cm’dir.

Büyüklük hesapları üzerine yapılan bir grafiğe göre, 16 cm ve üzerinde penis uzunluğuna sahip erkekler grafiğin dışında kalıyor ve 100’de 5’lik bir dilimi oluşturuyorlar. Tam tersi de geçerli elbette, erekte halde 10 cm’den kısa olan penis boyları da yine diğer 100’de 5’lik istisna grubu oluşturuyor. Yani 100 erkekten 90’ı 10 ila 16 cm erekte penis uzunluğuna sahip.

Bilimfili.com’da yayımlanan habere göre, çalışmada tüm ölçüm şekilleri pubik kemikten (kasık) penis ucuna kadar yapıldı. Kasık üzerinde birikmiş olan yağlar ölçümden önce kemiğe kadar bastırılarak sapma en aza indirildi. Bununla birlikte sünnetsiz penislerdeki varsa ekstra deri uzunluğu hesaba katılmadı ve çevre uzunluğu da bir şekil bozukluğu olmadığı sürece penis kökünden ölçüldü.

Araştırmacılar, penis uzunluğunu; boy, vücut kütle endeksi, ayak numarası ya da baş parmak uzunluğu gibi halk içinde yaygın olarak düşünülen diğer fiziksel özelliklere bağlayacak herhangi bir kanıt bulamadılar. Yine araştırma sonucunda ırk veya etnisiteye bağlı bir genital büyüklük bağıntısı bulunamadı. Ne var ki araştırmanın amacı bu olmadığı için bir kontrol grubu kurulmadı ve bir çok etnisiteden eşit miktarda insan çalışmaya katılmadı.

Bazı araştırmalara göre erkeklerin yalnızca yüzde 55’i kendi penis uzunluklarından memnun olarak yaşamlarını sürdürüyor. Bazıları sadece kafalarında yaratmış oldukları bu sorun için son derece tehlikeli operasonlara girmekte… Kafadaki bu sorun ise diğer erkeklerin penis boyuyla ilgili olan yanlış bir varsayımdan ibaret; internet, erotik film endüstrisi, ilaç sanayi ise bu yanlış algıyı körüklemekten başka bir işe yaramıyor gibi görünüyor. Kafalarda yaratılan bu sorunu ise yine kendi yarattıkları pazarda penis büyütücü hap, krem ve çeşitli enstrümanlarla giderebileceklerini düşündürüyorlar. Yani, toplumsal bir hastalığın sebebi sadece yanlış varsayımlar olabilir.

Pornografi dahilinde görülen erkek genital organları araştırmaya göre nüfusun sadece yüzde ikisini oluşturan bir grup ve bu büyüklüklere ulaşmayı sağlayacak hiç bir güvenilir hap, losyon, krem veya kit bulunmamakta…