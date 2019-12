İdeal kilonuza ulaşmadan sık sık belinizi ölçmeyin

Her gün tartılmayın ve yemek yemek için midenizin zil çalmasını beklemeyin. Kilo vermekle ilgili eski moda, boş inanışları unutun, bilgilerinizi güncelleyerek fazlalıklarınızdan kolayca kurtulun...



Kilo kaybetmek, arabanızın anahtarlarını kaybetmekten daha kolay olabilir. Bunu için birkaç dakikanızı bize ayırmanız yeter... (Bize güvenin, biz doktoruz!) Kilo vermekle ilgili boş inanışları bir kenara bırakırsanız, fazla kilolarınızdan çok daha kolay kurtulursunuz. İşte güncellemeniz gereken diyet bilgileri:



Saate bağlı kalmayın



* Saatin acıktığınızı söylemesine izin vermeyin:



Gün içinde belli saatlerde yemek; tüm gün içinde daha az yemenize, daha fazla kalori yakmanıza, damarlarınızda daha az kötü kolesterol oluşmasına yardımcı olur. Öğünleri atlamak veya belirsiz saatlerde yemek yemek ise metabolizmanızı yavaşlatıp, vücudunuzun yağ ve kalori biriktirmesine neden olur.



Belinizi de ölçmeyin



* Her gün tartılmayın:



Araştırmalar, hedefledikleri kiloyu verdikten sonra düzenli olarak tartılan insanların daha az tartılanlara oranla kilolarını daha iyi koruduklarını gösteriyor. Ama burada önemli bir kelime devreye giriyor: Sonra... Kilo vermeye çalışırken, en küçük başarınızı ya da başarısızlığınızı göz önüne seren baskül en iyi arkadaşınızın olmayabilir! Ancak hedeflediğiniz kiloya ulaştıktan 'sonra', her gün tartılmak ya da bel ölçünüzü almak; ideal kilonuzu uzun süre korumanın en iyi yollarından biridir.