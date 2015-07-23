İdeal evlilik yaşı bulundu!

ABD’de yapılan bir araştırma, ideal evlilik yaşının 28-32 arası olduğuna işaret etti. Araştırmaya göre; bu yaş aralığında evlenenler, bu aralığın altında ya da üstünde evlenenlere oranla daha az boşanıyor.

Utah Üniversitesi’nin yaptığı araştırma evlilik üzerine çalışmaları olan olan Institute of Family Studies tarafından yayımlandı. Sosyalmedya.co adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre; araştırma, 28 ve 32 yaş arası yapılan evliliklerin ilerleyen yıllarda en az ayrılık oranına sahip olduğunu gösteriyor. Daha önce sosyologlar, evlenmek için daha çok beklemenin daha fazla kararlılığa yol açtığını ve gerçekte bir son kullanım tarihi olmadığına inanıyorlardı.

Araştırmayı yapan Nick Wolfinger, 2006 – 2010 arası ve 2011 – 2013 arası Aile Büyümesi Ulusal Anketi’nin verilerini analiz etti. Wolfinger’a göre, ‘Boşanma ihtimali, 13 – 19 yaş arasından 20’lerin sonu ve 30’ların başına doğru yaşlandıkça düşüyor. 30’ların sonu ve 40’ların başına doğru tekrar yukarı çıkıyor.' Çalışmaya göre 32 yaşından sonraki her yıl boşanma ihtimali yüzde 5 daha fazla artıyor.



Wolfinger, “Katılımcıların cinsiyetini, ırkını, kökenini, aile yapısını, dinsel geleneklerini, dinsel katılımlarını ve seksüel geçmişini, yaşadıkları metropol çevresinde olduğu gibi kontrol ettikten sonra bile, eğrinin bu konuda ısrarcı olduğunu söylüyor. ‘Evlenmek için 30’larını bekleyenlerin belki de evliliklerini yürütmeye meyilli olmadıklarını’ yazıyor.