T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İdeal evlilik yaşı bulundu!

Araştırmalara göre 28-32 yaş aralığı evlilik için en uygun dönem

23 Temmuz 2015 21:33

ABD’de yapılan bir araştırma, ideal evlilik yaşının 28-32 arası olduğuna işaret etti. Araştırmaya göre; bu yaş aralığında evlenenler, bu aralığın altında ya da üstünde evlenenlere oranla daha az boşanıyor.

Utah Üniversitesi’nin yaptığı araştırma evlilik üzerine çalışmaları olan olan Institute of Family Studies tarafından yayımlandı. Sosyalmedya.co adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre; araştırma, 28 ve 32 yaş arası yapılan evliliklerin ilerleyen yıllarda en az ayrılık oranına sahip olduğunu gösteriyor. Daha önce sosyologlar, evlenmek için daha çok beklemenin daha fazla kararlılığa yol açtığını ve gerçekte bir son kullanım tarihi olmadığına inanıyorlardı.

Araştırmayı yapan Nick Wolfinger, 2006 – 2010 arası ve 2011 – 2013 arası Aile Büyümesi Ulusal Anketi’nin verilerini analiz etti. Wolfinger’a göre, ‘Boşanma ihtimali, 13 – 19 yaş arasından 20’lerin sonu ve 30’ların başına doğru yaşlandıkça düşüyor. 30’ların sonu ve 40’ların başına doğru tekrar yukarı çıkıyor.' Çalışmaya göre 32 yaşından sonraki her yıl boşanma ihtimali yüzde 5 daha fazla artıyor.

Wolfinger, “Katılımcıların cinsiyetini, ırkını, kökenini, aile yapısını, dinsel geleneklerini, dinsel katılımlarını ve seksüel geçmişini, yaşadıkları metropol çevresinde olduğu gibi kontrol ettikten sonra bile, eğrinin bu konuda ısrarcı olduğunu söylüyor. ‘Evlenmek için 30’larını bekleyenlerin belki de evliliklerini yürütmeye meyilli olmadıklarını’ yazıyor.

ETİKETLER

evlilik yaşıaraştırmaabdutah üniversitesibilimsel çalışmaboşanmaboşanma oranı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24