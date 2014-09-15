İD'e karşı koalisyon netleşiyor



Konferansın açılış konuşmaları ev sahibi Fransa'nın cumhurbaşkanı François Hollande ile Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum tarafından yapıldı. İslam Devleti örgütüne (İD) karşı uluslararası seferberlik çağrısında bulunan Hollande, Suriye'nin de unutulmaması gerektiğini, zira Suriye'deki "kaosun terörü beslediğini" söyledi.

İD'i "karanlık suçlar işleyen terör örgütü" olarak tanımlayan Irak Cumhurbaşkanı Masum ise uluslararası toplumu Irak'ta örgüte karşı askeri müdahalede bulunmaya davet etti. Ancak Masum ülkesinin sadece hava harekâtından yana oduğunu söyledi.

Masum'un bu açıklamaları yaptığı sırada Fransız Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drain ülkesine ait savaş uçaklarının sabah saatlerinde Abu Dabi'den kalkarak Irak üzerinde keşif uçuşları yapmaya başladıklarını duyurdu.

Konferans sonunda Fransa ve Irak tarafından yayımlanan ortak bildiride, konferansa katılan ülkelerin İslam Devleti örgütünün "sadece Irak değil tüm uluslararası toplum için tehdit olduğu" konusunda görüş birliği içinde oldukları kaydedildi. Aynı bildiride İD'in eylemlerinin "insanlığa karşı suç" kapsamına girebileceği de not edildi.

Konferansa katılan ülkeler İslam Devleti örgütüne karşı mücadelenin gerekliliği konusunda anlaşsalar da, mücadelede izlenecek yol ve yöntemler hakkında pürüzler de yok değil. Bazı ülkeler İD'in sadece Irak'la sınırlı olmadığını, Suriye'de de varlık gösterdiğini hatırlatıp, mücadele için daha kapsamlı bir yaklaşım gerektiğini söylüyorlar. Türkiye de bu ülkeler arasında.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İD'le mücadelesine örnekler verdi. Yaklaşık 6 bin kişinin Türkiye'ye girişinin yasaklandığını, bin kişinin sınırdışı edildiğini, 37 bin Iraklı Ezidinin de Türkiye topraklarında ağırlandığını söyledi.

Konferansa Almanya adına katılan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı konuşmada İD'le mücadelede Irak ve komşu ülkelerin ve tüm dini grupların desteğinin de kazanılması gerektiğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius de İD'in finansal kaynaklarının kurutulması için yakın bir gelecekte Bahreyn'de ikinci bir toplantı daha düzenleneceğini bildirdi. İslam Devleti örgütünün BM Genel Kurul toplantılarında da gündeme gelmesi bekleniyor.