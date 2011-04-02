-İDDİAYI ORTAYA ATAN AVUKAT: TESADÜF OLAMAZ ARTVİN (A.A) - 02.04.2011 - ÖSYM Soru Kitapçığı'nda şifreleme yöntemi kullanıldığı iddialarını ortaya attığı öne sürülen avukat Ayla Varan, inceledikleri sorularda belirledikleri yöntemin tesadüfi olamayacağını düşündüklerini belirterek, matematik sorularından 30'unu bu yöntemle çözdüğünü söyledi. Artvin'de avukat olan Varan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'de yaşayan bazı eğitimcilerle, Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) giren öğrencilerin bir takım duyumları çerçevesinde, ÖSYM'nin internet sayfasındaki soru kitapçığını indirdiklerini belirtti. Şıklar üzerinde bir takım denemeler yaptıklarını dile getiren Varan, şöyle devam etti: "Kişisel olarak ben matematik üzerinde yoğunlaştım. Bir sürü alternatif deneyerek şıkları sıraladık. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe, tek, çift, asal gibi. Birkaç soruda bunu yaptığımızda sıralamanın küçükten büyüğe doğru yapıldığında, testteki şıklarla çakıştığını gördük. Bunu birkaç soruda tekrarladık. 10 olunca artık bunun tesadüf olamayacağını düşündük. Daha sonra ertesi gün dershanelerle paylaştık. Yani teknik olarak benim çok uzak olduğum bir konu. Ben bir avukatım. Bir sınav sisteminde bu kadar tesadüf belki olabilirdi ama istatistiki açıdan olamayacağı kanaatine varıldı. Ben sadece matematik için 30'un üzerinde soruyu bu şekilde çözdüm." "Biz bunu yaparken bir sürü çocuğun yıllardır içinde bulunduğu yarış adına şaibeler varsa bunun ortaya çıkarılması adına yola çıktık" diyen Varan, "Yoksa herhangi bir kurumu itham etmek için değil. Bu arada ÖSYM'nin de bir açıklaması var. Onların da değerlendirmesi gerekir. Sürece görüp bakacağız. Yalnız kişisel kanaatim, bu kadar tesadüfün bir arada olamayacağı yönündedir. Bundan sonraki süreçte de bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ben bir veli olarak, anne olarak, insan olarak görevimizi yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu. -"ÇOK BASİT BİR İŞLEM"- Öğrencilerden gelen uyarıyla inceledikleri durumun olağanüstü bir çalışma değil, çok basit bir işlem olduğunu vurgulayan Varan, şunları kaydetti: "O zaten basında tek tek yer aldı. Ben bir de soruların çok uzun olmasından endişe ettim. Sorular çok uzun, çocukların süresi yetmedi. Yani soruyu okumak mümkün değil ki cevaplandırmak için zaman kalsın. Yani bu şifreyle hiç soruyu görmeden soruları cevaplamanız mümkün. Ama bu tesadüfle de açıklanabiliyorsa belki öyledir. Benim kişisel görüşüm aksi yönde. ÖSYM farklı kitapçıkların kullanıldığını söylüyor, onu da artık ÖSYM ve başka kuruluşlar değerlendirecektir. Yaklaşık 34 matematik sorusuna ben ulaştım. Ama eğitimci değilim. Benim atladığım, bakınca üşendiğim sorular da oldu."