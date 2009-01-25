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Yaşam

İddiayı kaybedince ikinci kattan atladı

'Var mısın Yok musun' adlı yarışmayı izleyen Süleyman Parmaksız, ailesiyle girdiği iddiayı kaybedince ikinci kattan atladı.

25 Ocak 2009 02:00

'Var mısın Yok musun' adlı yarışmayı izleyen Süleyman Parmaksız, ailesiyle girdiği iddiayı kaybedince ikinci kattan atladı.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi'nde özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Var mısın Yok musun' adlı yarışma programını izleyen 3 çocuk babası 47 yaşındaki Süleyman Parmaksız, yarışmada açılan kutular hakkında ailesi ile girdiği iddiayı kaybedince oturduğu apartmanın ikinci katından atladı. Bacağına bahçe korkuluk demiri saplanan Parmaksız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yarışmayı izleyen ikisi erkek 3 çocuğu ile kutu hakkında ididaya giren Süleyman Parmaksız, yarışmada son iki kutusu kalan Musa adındaki yarışmacının 6 numaralı kendi kutusunda 50 bin TL, kutuyu açacak olan diğer yarışmacının 17 numaralı kutusunda ise 500 bin TL olduğunu söyledi.

Çocukları ise tam tersini söyleyince baba Süleyman Parmaksız, 3 çocuğu iddiaya girdi. Baba Parmaksız eğer 6 numaralı kutuda 500 bin TL çıkması halinde kendini pencereden atacağını söyledi. Yarışma sonunda açılan 6 numaralı kutunun içinden 500 bin TL çıkması üzerine Süleyman Parmaksız oturduğu apartmanın ikinci katındaki evinin penceresinden kendisini aşağıya bıraktı.

Korkuluğun demiri bacağına saplandı

Şaşkına dönen Parmaksız'ın çocukları pencereden aşağıya baktıklarında yerde yatan babalarının yaralandığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bacağına bahçe korkuluğunun demir çubuğu batan ve ayağa kalkmaya çalıştığı sırada demir çubuk battığı yerden çıkan Parmaksız'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Parmaksız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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