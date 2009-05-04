İddiaya göre Abdullah Öcalan ameliyat oldu

Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin iddiasına göre Abdullah Öcalan İmralı'da gizlice ameliyat edildi.





Bursa Hakimiyet Gazetesi'nden Ersel Peker'in iddiasına göre, Abdullah Öcalan, başında oluşan üç ayrı şişlik nedeniyle tedavi talebinde bulunduğu ve tahlillerin ardından Bursa'dan gizli olarak adaya gönderilen 6 uzman hekim tarafından ameliyat edildi. Kamuoyundan gizli tutulan operasyonun başarılı geçtiği ve Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öne sürüldü. Ameliyat sırasında, Öcalan'ın sağ kalp kapakçığındaki geçmişe dayalı sorunun ekipte yer alan kardiyolog hekimlerce kontrol edildiği de belirtildi.



Gazetede konuyla ilgili (4 Mayıs 2009) yayımlanan haber şöyle:



1999 yılından bu yana İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kafasında oluşun üç ayrı şişlik için adaya gönderilen 6 uzman hekim tarafından, cezaevinde oluşturulan ameliyathanede operasyon yapıldığı ortaya çıktı. Kamuoyundan gizli tutulan operasyonun başarılı geçtiği ve Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öncesi ve sonrası gizli tutulan ameliyat sırasında, Öcalan'ın sağ kalp kapakçığındaki sorunun da ameliyat ekibinde yer alan kardiyolog hekimlerce kontrol edildiği de edinilen bilgiler arasında.



Başvuru kendisinden



Alınan bilgilere göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan başında oluşan ve her geçen gün daha da büyüyen şişliklerin yarattığı şekil bozukluğunun rahatsızlık verecek büyüklüğe ulaşması üzerine bir ay önce askeri yetkililere dilekçeyle başvurdu ve tedavi talebinde bulundu.

Bu talep üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde kamuoyundan gizli tutularak yazışmalar gerçekleştirildi. Önce İmralı'ya bir hekim gönderilerek ön kontroller gerçekleştirildi.



Çekirge Devlet Hastanesi'nden görevlendirilerek İmralı'ya gönderilen beyin cerrahi uzmanının Abdullah Öcalan'ı muayene ettikten sonra hükümlünün kafa derisindeki sıvıdan biyopsi için metaryal aldı. Tahlillerin ardından da hükümlü için ameliyat gerektiği yolunda rapor hazırlandı.

Yetkili makamlar, tam teşekküllü bir hastanede oluşturulacak ekibin ameliyatı yapmasına karar verdi ve Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimliği'nin görevlendirdiği bir ekip ameliyat için gereken tüm tıbbı malzemeyle birlikte deniz yoluyla İmralı'ya götürüldü. 5 kişilik ekipte bir genel cerrah, bir kardiyoloji, bir anestezi uzmanı ve iki hekim daha yer alıyordu.



Genel anestezi uygulanmadı



İmralı adasındaki cezaevi binasında hükümlüyü muayene eden ameliyat ekibi, uygulanacak tedavi hakkında bilgi verdi.

Ameliyatın mevcut tıbbi teçhizat ile adada yapılabileceği kararına varılması üzerine de operasyona başlandı.

Öcalan'ın kalp kapakçığındaki rahatsızlığın ameliyatta problem yaratmaması için, hükümlüye narkoz verilmedi. Sadece müdahalenin yapılacağı bölgeye lokal anestezi uygulandı.

Abdullah Öcalan'ın kafasındaki üç ayrı şişliğin giderilmesi için yapılan ameliyat 1.5 saat sürdü. Başarılı geçen ameliyatın ardından başı sargıya alındıktan sonra istirahat etmesi istenen Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Gizli tutulmasını istedi



Bu arada ameliyatla ilgili olarak hükümlüden kendi özgür iradesiyle operasyona izin verdiği yolunda imza alındığı, bu sırada ameliyatın gizli tutulması talebinin de yine hükümlüden geldiği de öğrenilen bilgiler arasında."



Bezeler iyi huylu



Öcalan'ın avukatı Ömer Güneş de yaptığı açıklamada, müvekkilinden alınan parçaların iyi huylu çıktığını söyledi. Dikişlerin bir süre önce çıkartıldığını belirten Güneş, bezelerin saç altında olduğu için Öcalan'a estetik yapılmadığını ifade etti.



Prostat tedavisi de görüyor



Öcalanın solunum yolundaki rahatsızlığının yanı sıra 8 aydan bu yana prostat tedavisi gördüğünü de belirten Ömer Güneş, hava koşullarının iyi olması halinde her hafta çarşamba günü açık görüşme yaptıklarını kaydetti.