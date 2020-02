İddiaya girip, mahalleliye mangal ziyafeti çektiler

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesi Çerkez Mahmudiye Mahallesi\'nde her seçimde iddiaya giren iki amcaoğlu, mahalleliye yine mangal ziyafeti çekti. Amcaoğulları Tahir Tay ve Harun Tay, bu yıl cumhurbaşkanının ilk turda seçilip seçilemeyeceği üzerine iddiaya girdi, mahalle sakinleri de gün boyunca mangalda pişirilenleri yedi.

Manisa\'da iki amcaoğlunun seçim iddiası yıllardır mahalleliyi mutlu ediyor. Her seçimde kendi tahminlerini yapan Tahir Tay ve Harun Tay, iddiaya tutuşup, seçim günü mangal ateşini yakıyor. 100 nüfuslu mahallenin 72 seçmeni de gün boyunca hazırlanan sucuk ve köftelerden yiyip, iddianın keyfini sürüyor. Seçim günü kurulan mangalın bütün masraflarını da seçim sonuçları belli olduktan sonra kaybeden ödüyor.

Bu seçimde cumhurbaşkanının ilk turda belirlenip belirlenmemesi üzerine iddiaya giren iki kuzenden Harun Tay, ilk turda sonuçlanacağını, Tahir Tay ise seçimlerin ikinci tura kalacağını iddia etti.

Mahalleliye mangalları servis eden Tahir Tay, 30 kilo etten sucuk ve köfte hazırladıklarını belirterek, \"15 senedir her seçimde bunu yapıyoruz. Köylümüz faydalansın istedik. Bu seçimde de iddiaya girdik. Amcaoğlum \'ilk turda sonuçlanacak\' dedi. Ben de sonuçlanmayacağını, ikinci tura kalacağını söyledim. İnşallah ben kazanacağım. Sonuçlar belli olduğunda kaybeden hesabı ödeyecek\" dedi.

Harun Tay ise her iddiada kendisinin haklı çıktığını savunarak, \"Bu seçimde de kaybedecek ama direniyor. Yine ben kazanacağım\" dedi.

İki amcaoğlunun iddiasından en çok mahalle halkının kazandığını dile getiren mahalle sakinlerinden Ziya Tay da \"Biz her durumda kazanıyoruz. Dostluk kazanıyor. İddia sonucunda kaybeden taraf ödemeyi yapıyor. Biz mangalın tadını çıkarmış oluyoruz\" diye konuştu.

