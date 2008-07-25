İddianameden şok detaylar

Ergenekon iddianamesinin içeriği açıklandı. Sanıklar, kasten adam öldürmeye teşebbüs, terör örgütü kurmak, yönetmek ve hükümeti ortadan kaldırmakla suçlanıyor. İşte ilk ayrıntılar:

- İlhan Selçuk silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek

- Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi saldırıları Ergenekon Örgütü'nün eylemi

- 2005 yılında Org. Yaşar Büyükanıt'a saldırı hazırlığı yapıldı

- Gazeteci Fehmi Koru ve Orhan Pamuk'a silahlı saldırı hazırlığı

- Ergenekon Başbakan Erdoğan'ın 4 danışmanının ailelerini fişledi

- Yargıtay Başkanlığı'nda üst düzey yöneticiye suikast hazırlığı yapılıyordu

- Ergenekon NATO tesislerine saldırı hazırlığı yapıyordu.

- DTP'li yöneticilere yönelik saldırı hazırlığı var

- Danıştay ve Teziç'e saldırılar benzerlik gösteriyor

- Muzaffer Tekin’in kod adı Zafer.

- Zirve Yayınevi saldırısı

- YÖK Başkanı Teziç’e yönelik saldırı

- Eskişehir ilinde ele geçirilen bombalardan 3 tanesi Cumhuriyet Gazetesi’ne atıldı.

- Ümraniye bombalarının nerede kullanılacağı tespit edilemedi





KİM NE İLE SUÇLANIYOR?



“Ergenekon Davası”nda 86 sanık, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “silahlı terör örgütüne yardım etmek”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı halkı silahlı isyana tahrik”, “patlayıcı madde bulundurmak, atmak ve bu suçları azmettirmek”, “Danıştay saldırısına ve Cumhuriyet gazetesine patlayıcı madde atmak suçlarına azmettirmek”, “devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, kişisel verileri kaydetmek”, “askeri itaatsizliğe teşvik”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve benzeri suçlamalar kapsamında yargılanacak.



Şüpheliler kısmının ilk başında Oktay Yıldırım’ın ismi var.

ERGÜN POYRAZ: Silahlı terör örgütüne üye olma, T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik

MUZAFFER ŞENOCAK. Devlet güvenliğine ilişkin bilgileri çalma bulundurma

FİKRET EMEK (Emekli asker) : Silahlı, Devlet güvenliğine ilişkin bilgileri çalma bulundurma, silahlı terör örgütüne silah sağlama

MEHMET ZEKERİYA ÖZTÜRK: Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek,

VELİ KÜÇÜK: Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, kasten adam öldürmeye azmettirmek, korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde bulundurmaya azmettirmek.

AYŞE ASUMAN ÖZDEMİ:. Silahlı terör örgütüne üye olma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, adli yargıyı etkilemeye teşebbüs.

DOĞU PERİNÇEK: Hükümete karşı silahlı isyana tahrik

İLHAN SELÇUK: Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek

KEMAL ALEMDAROĞLU: Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek

SAMİ HOŞTAN, SEDAT PEKER, ALİ YASAK: Terör örgütü üyesi olmak

KEMAL KERİNÇSİZ: Silahlı isyana tahrik, gizli belgeleri bulundurma ve kaydetme

GÜLER KÖMÜRCÜ: Terör örgütüne üyelik



İDDİANAMEDEN ÇARPICI BAŞLIKLAR



- Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi saldırıları Ergenekon Örgütü'nün eylemi

- 2005 yılında Org. Yaşar Büyükanıt'a saldırı hazırlığı yapıldı

- Gazeteci Fehmi Koru ve Orhan Pamuk'a silahlı saldırı hazırlığı

- Ergenekon Başbakan Erdoğan'ın 4 danışmanının ailelerini fişledi

- Yargıtay Başkanlığı'nda üst düzey yöneticiye suikast hazırlığı yapılıyordu

- Ergenekon NATO tesislerine saldırı hazırlığı yapıyordu.

- DTP'li yöneticilere yönelik saldırı hazırlığı var

- Danıştay ve Teziç'e saldırılar benzerlik gösteriyor

- Muzaffer Tekin’in kod adı Zafer.

- Zirve Yayınevi saldırısı

- YÖK Başkanı Teziç’e yönelik saldırı

- Eskişehir ilinde ele geçirilen bombalardan 3 tanesi Cumhuriyet Gazetesi’ne atıldı.