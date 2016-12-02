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15 Temmuz Darbe Girişimi

İddianameden: Galatasaraylı Arif Erdem'in telefonunda ByLock bulundu

'FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

02 Aralık 2016 13:18

Savcı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan 92 sayfalık iddianamede darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında delil olarak kabul edilen ByLock uygulamasının, yurt dışında bulunan eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in telefonunda da bulunduğunu belirtildi.

Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz ile eski milli futbolcular Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 

"Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi"

Savcı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, şüpheli Arif Erdem'in firari, İsmail Demiriz'in tutuklu olduğu, Uğur Tütüneker hakkında ise adli kontrol tedbiri bulunduğu belirtildi.

İddianamede, şüphelilerden Arif Erdem'in, 'FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Örgütün amacının yıllık bütçeleri milyon dolarları bulan, çok sayıda insanla taraftarlık bağı bulunan büyük kulüpleri ele geçirmek olduğu vurgulandı.

 

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