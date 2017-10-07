İddianameden: 'FETÖ'nün kaset kumpasına bazı AKP'li bakanlar da düştü

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilere ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşılmasına yönelik yürütülen, kamuoyunda 'kaset soruşturması' olarak bilenen soruşturmanın iddianamesinde, "'FETÖ'nün kaset kumpasına bazı AKP'li bakanlar da düştü" ifadesi yer aldı.

'Kaset' soruşturmasının İddianamesinde dönemin AKP’li bakanlarını ilgilendiren önemli bir ayrıntı yer aldı. Baykal ile birlikte 24 kişi arasında yer alan isimlerden İş insanı Yusuf Ziya Yağmur, "FETÖ’nün kendisine kurduğu kumpasa ‘AKP’li bakanların takıldığını" söyledi.

Yağmur iddianameye yansıyan ifadesinde şöyle:

“Ankara’da ara sıra kullandığım iş yerime o dönem (2008-2010 yılı kastediliyor) hükümette yer alan bakan düzeyinde bazı siyasilerin gelip gitmişliği vardır. İşyerimde yapılmış veya yapılmaya çalışılmış bu işlerin benden ziyade siyasi şahıslara yönelik yapıldığını değerlendiriyorum” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Yağmur, savcılık ifadesinde AKP’li bakanların isimlerini “şimdilik” vermek istemediğini açıkladı. 2010 yılının Mayıs ayında, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmesine neden olan özel görüntülerin ve 2011 Mayıs ayında MHP’li bazı milletvekillerinin görüntülerinin internette yayımlanması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma tamamlanarak düzenlenen iddianame mahkemece kabul edilmişti. İddianamede bir numaralı şüpheli Fethullah Gülen. İki numarada ‘Kozanlı Ömer’ olarak bilinen "FETÖ’nün Emniyet imamı" olduğu iddia edilen Osman Hilmi Özdil’in yer aldığı iddianamede, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürü Lokman Kırcılı’nın da bulunduğu çok sayıda eski polis, şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, 171 şüpheliden 151’inin Fethullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu, 171 şüpheliden 164’ünün Emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı kaydedildi. 923 sayfalık iddianamenin 121. sayfasında yer alan mağdur işadamı Yağmur’un ifadesi önemli bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. İşte o bölüm:

"Ara sıra kullandığım işyerime birileri girmiş"

“Ben serbest meslek erbabıyım ve ticaret ile uğraşırım. Süleyman Biroğul’a ait 2008-2010 yılları arası kiralamış olduğum Ankara ili Çankaya ilçesi Birlik Mah. Turan Güneş Bulvarı No: x/5 sayılı adres ara sıra kullanmakta olduğum bir işyeriydi. Asıl işyerimin merkezi ise Ankara- Mebusevler’deydi. 2008 yılında işyerimde çalışan Meryem Özdemir, bir gün bana bu yere birilerinin girmiş olabileceğini söyledi, ben de kendisine nasıl anladığını sorduğumda, yerde ayak izlerinin olduğunu, bazı şeylerin yerinin değiştiğini söyledi. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra iş yerimde çalışan Meryem Hanım bana yine iş yerine birilerinin girmiş olabileceğini söyledi.”

"Bakanlar gelip giderdi"

“Benim x/5 sayılı adreste iş yeri olarak kullanmış olduğum adresime o dönem hükümette yer alan bakan düzeyinde bazı siyasilerin gelip gitmişliği vardır. Ancak bu kişilerin isimlerini şu aşamada vermek istemiyorum. İşyerimde yapılmış veya yapılmaya çalışılmış bu işlerin benden ziyade yukarıda bahsettiğim siyasi şahıslara yönelik yapıldığını değerlendiriyorum. Adresimde bu işleri yapan, yaptıran her kim veya kimler ise bunlardan davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda görevlilere her türlü yardım etmeye hazırım.”