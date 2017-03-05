İddianameden: Cuntacılar girişimden 1 saat önce 'Çakmak Salonu'nda atama listesi için toplantı yaptı

Ankara Başsavcılığı’nın hazırladığı darbe girişimi çatı iddianamesinde cuntacıların 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanlığı'nda atama listesi için toplantı yaptığı ileri sürüldü. YAŞ hazırlığı gibi organize edildiği ileri sürülen toplantının darbe girişiminden 1 saat önce ‘Çakmak Salonu’nda başladığı savunuldu. Darbe girişiminin erkene alınınca toplantının aniden iptal edildiği belirtildi.

Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, Ankara Başsavcılığı’nın hazırladığı 15 Temmuz çatı iddianamesinde, darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay’da yaşanan dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Yaklaşık 8 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameye göre, darbeciler Ağustos Yüksek Askeri Şurası (YAŞ) için yapılan hazırlık toplantısında darbe sonrası için atama listeleri hazırladı. İddiaya göre, 15 Temmuz günü, darbe girişiminden önce, saat 20:00’deki oturumda bir araya gelen darbeciler, örgütün atama listesindeki personelin durumu ile ilgili değerlendirme yaptı. General Amiral Şube Müdürü Kurmay Albay Cemil Turhan'ın, darbe girişiminin öne alındığını bildirmesinin ardından toplantıya katılanlar apar topar salonu terketti.

Toplantıya katılan şüphelilerle ilgili tespitlere de yer verilen iddianamede, Bylock kullancısı olduğu ileri sürülen Deniz Kurmay Binbaşı Emrah Ilgaz’ın saat 17.47’de karargahtan ayrıldığı kaydedildi. Ilgaz’ın saat 19.12’de toplantı için karargah binasına Nahsen Fıstıkçı ve Murat Engin ile birlikte tekrar giriş yaptığı anlatıldı. Toplantıya katılan şüphelilerden General Amiral Proje Subayı Mustafa Duygulu, YAŞ’ta her yıl yaklaşık 3 bin kişinin terfi için değerlendirmeye alındığını söyleyerek bin 585 kişi hakkında MİT ve Emniyet’e bu yapılanmayla bağlantılı olarak yazışmalar yaptığını ileri sürdü. Saat 20 sıralarında Çakmak Salonu’na geçtiklerini söyleyen Duygulu, “Yaklaşık 20-30 kişi Şura’da görüşülecek brifinglerin incelemesini yaptık. 20.30-21.00 saatleri arasında Şube Müdürü Kurmay Albay Cemil Turhan salona geldi ve bize ‘şube dışındakiler dışarı çıksın, şubeden birkaç kişi kalsın burayı toparlasın’ dedi” iddiasında bulundu.

Toplantı planda yoktu

YAŞ toplantısıyla ilgili teknik sistemlerin hazırlanmasından sorumlu, şüpheli Yüzbaşı Ali Çakır ise planlamada olmadığı halde Binbaşı Mustafa Duygulu’nun saat 20.00’de şura provası ve toplantısı olacağını söylediğini anlattı. Toplantıya her şubeden rütbeli personelin katıldığını söyleyen Çakır, General-Amiral Şube Müdürü Kurmay Albay Cemil Turhan’ın salonu terk etmeleri ve şubelere geçmeleri talimatını duyduğunu aktardı. Yurtta Sulh Konseyi’nin 38 üyesi arasında bulunan Kurmay Albay Turhan ise ifadesinde darbe girişimini emir-komuta ile yapıldığı algısı oluşturmak için, toplantının yapıldığı sırada 2. Başkan Yaşar Güler’in özel karargahında görevli olan Binbaşı Mehmet Akkurt’un (Darbecilerin safında iken öldürülmüştü) kendisine bir CD getirdiğini iddia etti. CD içerisinde 5 adet mesaj ve sıkıyönetim direktiflerinin bulunduğunu iddia eden Turhan, "Mesajları göndermemi isteyince gönderdim. Ancak tekrar çekmem gerektiğini söyledi. Ben de emri yerine getirerek birliklere mesajı tekrar gönderdim" dedi.

Şüphelilerle ilgili iddianamede ayrı ayrı değerlendirmelerin yapıldığı iddiamade, toplantıyla katılanlarla ilgili şu bilgiler verildi: "Şüphelilerin 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi öncesinde Cemil Turhan’ın müdürlüğünü yaptığı general-amiral şubesinde, YAŞ toplantısı adı altında darbe girişimi öncesi örgütün atama listesindeki personelin durumu ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldıkları, darbe girişiminin öne alınması üzerine Cemil Turhan’ın harekatın başladığını personele tebliğ etmek suretiyle toplantının sona erdiği..."