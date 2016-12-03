İddianameden: Arif Erdem Gülen'le telefonda 289 kez görüştü

Şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma dün bitmiş ve iddianamesi tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, iddianamedeki bir ifadede, Arif Erdem Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların bir araya gelerek toplanan 500 bin doları Gülen'e bizzat götürdüğü iddia edildi. İddianameye göre, Arif Erdem cep telefonundan Gülen'e ait telefon numarası ile 289 kez görüştü.

İddianamede, bir dönem Gülen cemaati içerisinde etkin rol oynayan Sait Alpsoy’un ifadesine de yer verildi. 2000 yılında Galatasaray futbol takımının UEFA karosunda bulunan bazı futbolcularla samimiyet kurmaya başladığını anlatan Alpsoy, “Sarı İsmail lakaplı İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile yakınlaştık. İsmail, Foça’da yaşayan ağabeyinin yanına gidip gelirdi. Ağabeyi de paralel yapı içerisindedir. Bu vesile ile kendisiyle tanıştık” dedi. Alpsoy ilerleyen zamanlarda, Tütüneker ve Demiriz’in yanı sıra, Arif Erdem, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk’un da sohbetlere katıldığın anlattı.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan

cemaate katılan yok"

İsmail Demiriz’in ön ayak olmasıyla İstanbullu futbolcularla da sohbete başladığını anlatan Alpsoy, “Futbolculardan hatırladığım isim yok. Fakat Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan katılım gösteren olmadı. Derste de düzenlemedik. Zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan cemaat adına kazanılmış kimse de yoktu” ifadelerini kullandı.

"Arif Erdem ve Emre Belözoğlu

eşleri için icazet aldı"

Futbolcuların kendisine saygı duyduğunu ve güvendiğini anlatan Alpsoy, Arif Erdem ve Emre Belözoğlu’nun eşlerin evlenmeden önce kendisiyle tanıştırdığını ve evlenmelerinin uygun olup olmadığını sorduklarını anlattı. Alpsoy ifadesinde, “Arif Erdem bir tarihte bana kız arkadaşıyla birlikte geldi. O bayan ile evlenmesinin uygun olup olmayacağını danıştı. Aynı şey Emre Belözoğlu ile de yaşandı” dedi.

"Teşvik primini Gülen'e götürdü"

Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların bir araya gelerek toplanan 500 bin doları Arif Erdem'in Gülen'e bizzat götürdüğünü söyledi. Alpsoy, "Futbolcuların aldığı teşvik priminden bildiğim kadarıyla 200 veya 500 bin dolar para grup adına bir araya getirildi. Ben bu paranın temsilci bir futbolcu vasıtasıyla bizzat Fetullah Gülen'e götürülmesinin daha uygun olacağını söyledim, Arif Erdem bu parayı götürdü, sundu. Gülen kabul etmedi, sonrasında Arif Erdem'in Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na 'Ya bu parayı alırsınız, ya da ben bunu camdan dışarı savuracağım' dediğini, bunun üzerine Cevdet Türkyolu'nun da parayı aldığını Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif'e söylediğini biliyorum" diye konuştuğu belirtildi.

“Emre'nin imam nikâhını ben kıydım"

2006 yılına kadar bir daha futbolcularla görüşmediğini anlatan Alpsoy, “2006 yılında Emre Belözoğlu beni aradı. Eşi ile imam nikahlarını kıymamı istedi. Ben de evlerine gidip imam nikahlarını kıydım” dedi.

“Emre, gizlice hocalık yapmamı istedi"

Sait Alpsoy Emre Belözoğlu’nun en son 2009 yılında kendisiyle iletişime geçerek, “Cemaatten hiçbir hizmet alamadıklarını, bundan dolayı herkesin uzaklaştığını anlattı. Kendisinin teklifi ile cemaate bilgi vermeden kendisinin ayarlayacağı toplantılarda hocalık yapmamı istedi. Kabul ettim. Ancak cemaatin haberi oldu ki Emre bir anda ortalıktan kayboldu. Hiçbir sohbet yapamadık” dedi.