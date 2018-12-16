İddianame tamamlandı, Shakira 14.5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Shakira hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. 14,5 milyon euro vergi borcu olduğu kaydedilen 41 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı hakkında savcılar Barcelona'nın Esplugues de Llobregat ilçesindeki mahkemeye dava açma başvurusu yaptı.

İspanyol El Pais gazetesinde birkaç gün önce yayınlanan haberde Shakira'nın 2011-2014 yıllarında Barcelona'da yaşarken belgeler üzerinde kendisini Bahamalar'da yaşıyor gösterdiği ve böylelikle vergileri ödemediği iddia edilmişti.

Savcılığın sunduğu iddianamede benzer bilgilere yer verildi. Shakira, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlandı.

Savcılığa göre, 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerekiyor.

İspanyol kanunlarına göre en az 183 gün ülkede kalan kişiler küresel çapta elde ettikleri kazançlarından ötürü de vergi ödemekle mükellef.