İddianame tamamlandı: Listede son sıralardaki oğlunu atayan Hakkarî Üniversitesi Rektörü'nün görevden el çektirilmesi istendi

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı dönemde oğlu Halit Ziya Pakiş’i fakültesine araştırma görevlisi olarak atadığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Hakkarî Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş'in iddianamesi tamamlandı.

5 Haziran 2020 tarihli iddianamede, Rektör Pakiş'in oğlunu işe aldırmak için nasıl bir yol izlediği tek tek anlatıldı. Rektör Pakiş'in, “görevini kötüye kullanmaktan dolayı” yargılanması ve görevden el çektirilmesini istedi. Ayrıca, jüri üyelerinin de yargılanması talep edildi.

Sözcü'den Ali Eber Ertürk imzalı habere göre iddianameye yansıyan torpil şöyle gelişti:

Komisyon ve jüri üyelerini kendi belirlemiş

– Belgeler arasında kendi oğlunun belgelerinin de olmasına karşın görevine devam ederek, Fakülte Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi gereken Ön Değerlendirme Komisyonu ve Sınav Jüri üyelerini kendisi belirledi.

Ayrımcılık yapılmış

– Dekan'ın oğlu Halit Ziya Pakiş'in başvuru dilekçesinde el ile “Van” yazıldı ancak başvuru süresinde İlahiyat Fakültesi Sekreterliği'ne verdiği dilekçede il/ilçe adına rastlanmadı. Dilekçesine il/ilçe adı yazmayan başka bir aday ise doğrudan elendi.

Listede oğlunun ismi öne çekilmiş

– Sınava girmeye hak kazanan 20 kişilik Ön Değerlendirme Tablosu'nda, puanlarına göre 30'uncu sırada olması gereken oğlu Pakiş, 12'nci sırada gösterildi.

– Prof. Dr. Pakiş, daha ön değerlendirme yapılmadan önce sınava başvuran adayların bütün belgelerini gördü.

Ön eğerlendirme rektörün odasında yapılmış

– Sınava katılacak adayların ön değerlendirmeleri Ömer Pakiş'in odasında yapıldı.

– Taraf olduğu bir konuda görüş beyan etti.

– Sınav jüri üyelerini doğrudan ya da dolaylı olarak baskı altında tuttu.