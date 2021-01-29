İddianame kabul edildi; CHP Genel Başkan Yardımcısı "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" kitapçığı için "cumhurbaşkanına suikast" suçundan yargılanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen hakkında "21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı" kitapçığı nedeniyle hazırlanan iddianamede "cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçu kapsamında cezalandırılmasının istendiği ortaya çıktı. Gökçen hakkındaki iddianame için, "Bu suçlamayla kendilerini daha da gülünç duruma düşürüyorlar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat’ta TBMM’de yaptığı konuşmaları içeren “FETÖ’nün Siyasi Ayağı” kitapçığına, 2020’nin ekim ayında, mahkeme kararı ile basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmiş ve kitapçığın toplatılmasına karar verilmişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 18 Ocak’ta MYK’nin en genç ve milletvekili olmayan iki isminden biri olan Gökçe Gökçen’e dava açıldığını duyurmuştu.

7 ayrı suçtan 3 ayrı dava

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Gökçen’e, kitapçık nedeniyle 7 ayrı suçlamayla 3 ayrı dava açıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Gökçen hakkında hazırlanan iddianamede, mağdur olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterildi. Ceza istenen maddelerin ise “İftira” ve “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” olarak belirlenmesi dikkat çekti.

Söz konusu iddianamenin, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ancak henüz duruşma tarihi verilmediği; soruşturma sırasında ise Gökçen’in ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

5 YILDAN AZ OLMAYACAK

İddianamede, Gökçen’in, “kitapçık yoluyla işlenen suçlardan” yayımcı sıfatıyla sorumlu olduğu belirtildi. Kitapçıkta, “Cumhurbaşkanı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün siyasi ayağı olduğu, devleti FETÖ’ye teslim edenin Cumhurbaşkanı olduğu, Erdoğan’ın orduya kumpas kurma talimatı veren asıl kişi olduğu ve devletin namusu ve mahremi olan Kozmik Oda’nın açılması talimatını bizzat verdiği” gibi ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Gökçen’in “iftira” suçunu işlediği ve iftira içeren söylemlerin Türk Ceza Kanunu (TCK) 310. maddesi ile düzenlenen “Cumhurbaşkanına fiili saldırı” kapsamında da olduğu öne sürüldü.



TCK 310. maddenin “cumhurbaşkanına fiili saldırı” suçunu düzenleyen ikinci fıkrası, hakaret dışında kalan tüm hareketleri kapsarken, ilgili suça ilişkin cezanın yarı oranında artırılması öngörülüyor. Bu suretle verilen cezanın ise 5 yıldan az olamayacağı kaydediliyor.

"Başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu gösterdiğimiz için baskı görüyoruz"

İddianameyi değerlendiren Gökçen, her üç gençten birinin işsiz olduğunu, özgürlüklerin baskılandığını, kadınlara cins kırımın uygulandığını belirterek "Devleti yönetenler, gençlerin isyanına kulak vermek yerine biz gençlere ve kadınlara baskısını artırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticileri ve örgütlerimiz, halkın sorunlarına samimiyetle çözüm sunduğu, umutsuzluğa karşı bambaşka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu gösterdiğimiz için baskı görüyoruz" dedi.

Hakkındaki iddianameyi “trajikomik” olarak niteleyen Gökçen, “Saraylardan halka ve bizlere ahkâm kesenler, vaktinde ‘Ne istediler de vermedik’ diyenler, partimizin ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ kitapçığı nedeniyle hakkımda açılan 3 davada, 7 ayrı suçlamayla hapisle cezalandırılmamı istiyor. 29 yaşında bir siyasetçiden ciddi ciddi cumhurbaşkanına fiili saldırı suçu ve en az beş yıl hapis cezası çıkarmaya çalışıyorlar. Milyonlarca gencin baskılara karşı özgürlük ve eşitlik talebinin siyasette ve yönetimde yer bulacağı güne kadar özgürlük ve demokrasi mücadelemden bir adım geri atmayacağım” diye konuştu.