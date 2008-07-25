İddianame kabul edildi

13. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamladı. Ergenekon davası kabul edildi

Resmi açıklama henüz yapılmadı ancak İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 2 bin 455 sayfadan ve 441 klasörden oluşan ve 13 ayı aşkın bir süredir devam eden Ergenekon soruşturmasında iddianameyi kabul ettiği öğrenildi.

İddianame, 14 Temmuz'da İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Şüpheliler hakkında ''terör'' suçlarından kamu davası açıldı.

48'i tutuklu 38'i tutuksuz 86 şüpheliyi kapsayan iddianamede bazı şüpheliler, Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırıları azmettirmekle suçlanıyor.

Nokta dergisinde yayımlanan ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen "darbe günlükleri" ise 2 bin 455 sayfalık iddianamede yer almıyor.











