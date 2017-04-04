İddianame: "Darbenin merkezi Akıncı Üssü" ihbarını Yarbay Nihat Altuntop yaptı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, MİT'e "darbecilerin merkezi Akıncı Üssü" ihbarının, üssün kulesinde görevli ve darbecilerin uçak kaldırmasını engellemeye çalışan Yarbay Nihat Altuntop tarafından yapıldığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, müşteki olarak yer alan Yarbay Altuntop, 15 Temmuz günü öğle saatlerinde darbeci Albay Ahmet Özçetin'i yanında tanımadığı bir albayla gördüğünü, kendisine gece terörle mücadele kapsamında uçuşlar olacağını söylediğini anlattı.

"Komutanım ne oluyor"

Uçuşlar başladıktan sonra eski albay Özçetin'i tekrar aradığını "Komutanım ne oluyor?" diye sorduğunu, onun da kendisine "Yurtta Sulh Harekatı başladı." dediğini ifade eden Altuntop, darbeci Özçetin ve Karakuş'un gece boyunca kafalarını karıştırmak için her şeyi yaptığını, televizyonu devamlı kapalı tutmaya çalıştıklarını anlattı.

Uçaklar kalkmadan önce Genelkurmay Başkanlığının "nakliye uçakları dışında savaş uçaklarının kalkmayacağı" emrinin geldiğini, bunu Özçetin'e bildirdiğini belirten Altuntop, Özçetin'in de emirde imzası bulunan kişinin tutuklandığını söyleyerek, emri uygulamadığını, bunun da kendisinde kafa karışıklığına neden olduğunu ifade etti.

Müşteki Yarbay Altuntop, daha sonra kalkan uçakların yoğunluğu, plansız uçuşların olması üzerine ve bazı uçakların Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığına dair arkadaşlarından aldığı telefonlar üzerine garip bir şeyler olduğunu anladığını belirterek, daha önce MİT daire başkanlığı yapmış Korkut Gül'ü aradığını, onun da kendisine "büyük terör tehdidi" olduğunu söylediğini kaydetti.

MİT'e "darbecilerin merkezi, Akıncı Üssü" ihbarı

Darbe girişimini engellemek için ekibiyle birlikte ilk etapta pasif kalmayı düşündüklerini, saat 23.10'da MİT'teki arkadaşını arayarak darbecilerin merkezinin Akıncı Üssü olduğunu, derdest edilen komutanların burada tutulduğunu söylediğini aktaran Altuntop, birlik içindeki darbe karşıtlarıyla iletişime geçmeye çalıştığını, pistin ışıklarını söndürmek için girişimde bulunduğunu kaydetti.

"Bu konuşmalar darbenin altyapısı"

Altuntop, darbeci albay Özçetin'in, 2016 Mart ve Nisan aylarında yaptıkları sosyal faaliyet esnasında, "terörle mücadele kapsamında kritik uçuşlarda direkt komuta kademesinden özel görevler verilebileceği, bu özel görevlerin kendi bilgi sistemlerinde kayıtlı olmayabileceği" yönünde konuşmalar yaptığını ve bu konuşmaların darbenin altyapısı ve orada bulunanların gelecekte verilecek yasal olmayan emirlere yönlendirme amacı taşıdığını düşündüğünü kaydetti.