İddianame: 1952'de NATO üyeliğinden itibaren Fethullah Gülen, küresel güçlerin vazgeçilmez aparatı olmuştur

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal girişimi için toplantı düzenledikleri öne sürülen ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 62 asker hakkında hazırlanan 189 sayfalık iddianamenin 88 sayfasında "'FETÖ'nün tarihçesi, legal ve illegal örgütlenmesi, örgütsel çalışma yöntemleri" anlatıldı. Örgütün tarihsel süreci 1952'de Türkiye'nin NATO’ya üyeliğinden itibaren verilirken "Fethullah Gülen, her daim küresel güçlerin vazgeçilmez aparatı olmuştur", "Gülen’i küresel emperyalist güçler destekledi" tespiti yapıldı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul’da askere açılan ilk darbe iddianamesinde 'FETÖ'nün tarihçesi, Türkiye’nin 1952 yılında NATO’ya girmesinden itibaren anlatıldı.

İddianamede bu süreç şöyle ifade edildi:

"Fetullah Gülen’in küresel sermaye ile ilk teması Komünizmle Mücadele Dernekleri'nin kuruluşu ile başlamıştır. İlk şubesi 1954’te İzmir’de açılan derneğin ikinci şubesi 1963 yılında Gülen’in memleketi Erzurum’da açılmış ve Gülen bu yıllarda dernek şubesinin kurucuları arasında yer almıştır. Bu tarihten itibaren her daim küresel güçlerin vazgeçilmez aparatı olan sözde suç örgütü lideri, dernek kurucuları arasında yer almasını ‘Küçük Dünyam’ isimli kitapta övünerek açıklamıştır."

Gülen’in, "silahlı kalkışma gerçekleştirebilecek güce erişmesinin" arkasında, emperyalist güçlerin desteğinin olduğu iddianamede şöyle vurgulandı:

"Rand düşünce kuruluşunun danışmanı ve CIA eski yakın ve güney Asya bölgesi istihbarat şefi Graham Fuller 'Siyasi İslam'ın Geleceği’ isimli kitabında, Dinlerarası Diyaloğun Türkiye’deki en güçlü aktivistlerinden, liberal ve reformist İslamcı olduğunu yazdığı Gülen'in ve Nurculuğun desteklenmesini savunmuştur. Fuller 2008’de Türkçe’ye çevrilen ‘Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ adlı kitabında da Gülen ve yapılanması hakkında övgü dolu ifadelere yer vermiştir. Aynı kişi ‘Türkiye ve Arap Baharı’ isimli kitabında da Gülen kuruluşlarını bol bol methetmektedir. Bu durum bile, örgütün kimlere hizmet ettiği hakkında önemli bir delildir. Rand Düşünce Kuruluşu’nun raporunda Almanya merkezli Kaplancılar tehlikeli köktendinci bir akım olarak tanıtılırken, Fethullah Gülen, ılımlı İslam’ın en önemli liderlerinden biri olarak tanıtılmıştır. Sonuç itibarı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, mevcut gücüne ve yapılanmasına örgüt liderinin ve üyelerinin kişisel gayretlerinden ziyade, küresel emperyalist güçlerin vermiş olduğu destek sayesinde ulaşmıştır.”

İddianamede, 15 Temmuz gecesi 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı kışlasından çıkan tank ve zırhlı araçların fotoğrafları da yer aldı.