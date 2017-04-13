İddianame: 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'a giden tanklar Ankara'da kayboldu

Ankara Başsavcılığı’nın 15 Temmuz gecesi 28. Mekanize Tugayı’nda yaşananlarla ilgili hazırladığı iddianameye göre, tanklar Ankara’nın caddelerinde kayboldu ve 36 araçtan, sadece 8’i Genelkurmay Başkanlığı'na ulaşabildi.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

Ankara Başsavcılığı’nın 15 Temmuz gecesi 28. Mekanize Tugayı’nda yaşananlarla ilgili hazırladığı iddiaanameye göre, FETÖ’cülerin başarısız olmasında halkın direnişinin yanısıra, normal koşullarda yaşanması çok zor, beklenmedik durumların da etkili olduğu anlaşıldı. Darbecilerin tugaydan çıkardığı zırhlı araçların yolu şaşırıp Ankara’da kaybolduğu, düzenli bakımları yapıldığı halde tankların arıza yapıp yolda kaldığı, sivil araç trafiği nedeniyle telsiz iletişiminin koptuğu tespit edildi. Darbenin erkene alınması, halkın askeri birlikler, Beştepe Külliyesi, TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı önünde ve meydanlarda toplanmasıyla panikleyen darbeciler, personeli toplamak için alarm verdi.

İddianamede bu tablo karşısında zırhlı araçlarla harekete geçen darbecilerin yaşadıklarıyla ilgili dikkat çekici tespitler şöyle: Ankara Mamak’taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu Komutanı Yarbay Ertuğrul Terzi tarafından olay günü toplam 36 adet zırhlı araç darbe için kışladan aceleyle çıkarıldı. Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı söylenerek çıkarılan bu zırhlı araçlar, eskort almadan yola çıktı. Ancak trafikte irtibatı kaybettiler.

Genelkurmay Başkanlığı’na giden bir lastik tekerlekli Kobra, bir Land, 4 zırhlı personel taşıyıcı ve 2 zırhlı muharebe aracı Tugay Kurmay Başkanı Savaş Kabaklı’nın talimatı ile Tabur Komutanı Ertuğrul Terzi’nin koordinesinde bölük komutanları Serhat Savcı, Abdurrahman Koçoğlu ve Bora Polat’ın emrinde kışladan çıkış yaptı. Darbecilerin emriyle bazı zırhlılar yolda hedefin değiştiği söylenerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın bulunduğu bölgeye gönderildi. Tabur Komutanı Ertuğrul Terzi buraya giderek bizzat zırhlı araçları komuta etti. Bazı zırhlı araçlar gidilecek yolu şaşırıp Ankara’da kayboldu. Bazı tanklar bakımları yapılmasına rağmen arızalanıp yolda kaldı. Sivil araç trafiği nedeniyle Genelkurmay’a giden araçlarla telsiz bağlantısı kesildi. Az da olsa bazı askeri personel vatandaşların telkiniyle darbe girişiminden vazgeçerek yolda araçlarını durdurdu. Bazı zırhlı araçlar darbeyi yönetenlerin emriyle Ankara’da olduğunu düşündükleri Başbakanı yakalamak, gözaltına almak, etkisiz hale getirmek için Başbakanın kaldığı Çankaya’daki resmi ikametgaha gitti. Bazı zırhlı araçlar Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldırdı, polis ve sivil vatandaş katliamı yaptı. Zırhlı araçların sadece 8’i Genelkurmay Başkanlığına ulaşabildi.