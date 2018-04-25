"İddialar Akşener'in önünü tıkaması durumunda bile Gül'ün aday olacağı yönünde"

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin olarak Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları değerlendirdi. "Dün kulislere düşen iddialar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığında direnerek bu formülün önünü tıkaması durumunda bile Gül’ün adaylıkta niyetinin olduğu yönünde" diyen Çevikcan, "B planı; CHP’nin kendi içinden, tanınır, toplumsal algısı pozitif ve farklı kesimlerden oy alabilecek bir ismi aday göstermesi üzerine kurulu" diye yazdı.

Çevikcan'ın Milliyet'teki yazısı şöyle:

Ankara’da siyaset cumhur ittifakı karşısındaki bloğun cumhurbaşkanı aday ya da adaylarının kim olacağına kilitlenmiş durumda.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefet bloğunun ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yoğun bir temas trafiği yaşanıyor.

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Anlaşılan bu trafik birkaç gün daha sürecek.

Gül cephesinden yansıyan haberler 11. Cumhurbaşkanı’nın belli şartlar altında adaylığa yeşil ışık yaktığı yönünde.

Yansıyan bilgilere göre, Gül, mümkün olan en geniş partiler bloğunun desteğiyle ve mümkünse partilerüstü bağımsız bir aday olarak yarışa girmek istiyor.

Dün kulislere düşen iddialar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığında direnerek bu formülün önünü tıkaması durumunda bile Gül’ün adaylıkta niyetinin olduğu yönünde.

Dün Akşener ile biraraya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Tekrar görüşeceğiz” diyerek temaslarının süreceğini açıklaması, ikna sürecinin son ana kadar devam edeceğini gösteriyor.

Bugün son anda bir değişiklik olmazsa Karamollaoğlu ile Gül bir araya gelecek.

CHP ise öncelikle Gül’lü formül üzerinde kafa yoruyor. Ancak B planı da güçlü olarak masada.

B planı; CHP’nin kendi içinden, tanınır, toplumsal algısı pozitif ve farklı kesimlerden oy alabilecek bir ismi aday göstermesi üzerine kurulu.

Burada da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin yanına henüz yeni, güçlü alternatifler konulabilmiş değil.

Gül, Davutoğlu ile niye görüştü?

Dün kulislere Gül’ün, eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile görüşmesine ilişkin haber de düştü.

Gül’ün daveti üzerine gerçekleşen görüşmenin gündemi malum.

Görüşmeye ilişkin Ankara kulislerine yansıyan hava, Gül’ün bu görüşmede de “Havet” noktasında olduğu yönünde.

Bir başka deyişle, Gül, “aday olmayacağım” demiyor.

Peki Gül, söz konusu görüşmede Davutoğlu’na, “Benimle var mısın, yok musun” mu dedi?

Kaynaklar, Davutoğlu’nun Gül’le ilk kez görüşmediğini, bu sorunun yanıtının arandığı bir görüşme gerçekleşmediğini, eski başbakanın davete icabet ettiğini, görüşmeye ilişkin olarak parti yönetiminden gelebilecek tüm sorulara yanıt vermeye hazır olduğunu belirtiyor.

Yansıyan bilgiler, Gül’ün muhalefetin ortak adayı olması halinde, güçlendirilmiş parlamenter sistemi esas alan bir deklarasyonla kampanyasına başlayacağı yönünde.

Muhalefet, parlamenter sisteme dönmeyi esas alan bir ilkeler birlikteliği oluşturmaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin gündeminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütünüyle yürürlüğe gireceği yeni dönemde yapılacak reformlar var.

Makasın iki ucu arasındaki mesafe ve hedefler çok farklı.

Erdoğan’ın taahhütleri

Cumhurbaşkanı ise dün partisinin grup toplantısında, 2 ay sonra güçlü Türkiye’nin inşasına giden yolun önünü tamamen açacaklarını vurgularken, “Yeni dönem, daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır. Yeni dönem daha fazla refah, zenginlik, daha geniş özgürlük dönemi olacaktır. Yeni dönem, yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır” sözleriyle kampanyasının ana mesajlarını sıraladı.

Gül’ün aday olup olmayacağı, hafta bitmeden netleşecek.

Oradan çıkan sonuç, muhalefet cephesindeki ittifak formülasyonlarını da belirleyecek.