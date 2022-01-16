İddia: Yunanistan kara sularındaki 12 mil talebinden vazgeçti

Yunanistan basınında yer alan iddiaya göre, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat edilerek" 10 mil formülünün kabul edildiğini öne sürdü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, 'diyalog' sürecinde Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı" diye konuştu.

Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunan Rozakis, “Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor” iddiasında bulundu.

(AA)