 İddia: "Yakamoz S-245" dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam, sette çıkardığı olay yüzünden Özge Özpirinçci’yi dava etti

Yakamoz S-245 dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam’ın sette çıkardığı ir olay yüzünden oyuncu Özge Özpirinçci’yi dava ettiği öğrenildi.

Hürriyet’ten Orkun Ün’ün aktardığına göre, Özpirinçci, dizinin kutlama yemeğine katılmadı, sebebi ise dizinin yapımcısı Onur Güvenatam tarafından dava edilmesi. Söz konusu haberde yaşananlar şöyle aktarıldı:

İddia o ki, Özge çekimler sırasında ciddi bir sorun çıkarıyor. Set aksıyor, çekimler uzuyor, planlanan gün, planlanan yerde o sahneler çekilemiyor. Çıkan olaylar sonrasında iki isim orta yolu bulamayınca Onur Güvenatam, Özge’yi mahkemeye veriyor.