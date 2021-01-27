İddia: West Bromwich, Mbaye Diagne'nin kiralanması konusunda Galatasaray ile anlaştı

İngiltere basınının iddiasına göre, West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'nin kiralanması konusunda Galatasaray ile anlaştı.

Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündeminin bir numaralı ismi Başakşehirli İrfan Can Kahveci olurken, bir diğer isim ise Mısır Premier Lig'i ekiplerinden Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed. Diagne'den istenen verimin alınamaması, Falcao'nun sürekli sakatlık problemi yaşaması nedeniyle forvet arayışında olan Galatasaray'da Fatih Terim, Mısırlı golcüyü istediğini açıkça ifade etmişti.

Transferde elini rahatlatmak için bonservis gelirine ihtiyacı olan Galatasaray'da Diagne, satılacak oyuncular listesinin başındaki isimdi. İngiltere basınının bugünkü iddiasına göre Senegalli oyuncu Premier Lig ekiplerinden Albion'a transfer olacak.

İngiltere'den Express and Star muhabiri Joseph Masi, Premier Lig kulüplerinden West Bromwich Albion'ın Diagne'nin transferi için Galatasaray'la anlaştığını iddia etti.