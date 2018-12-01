İddia: Veliaht Prens, Arjantin'in Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma açması üzerine oteli terk etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, Arjantinli savcıların Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle alakalı soruşturma açması üzerine, kaldığı lüks otelden Suudi Arabistan Büyülelçiliği'ne taşındığını iddia etti.

G-20 zirvesine ev sahipliği yapan Arjantin'de Federal Savcılık, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) başvurusu üzerine Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı incelemeye almıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) iddiasına göre Veliaht Prens Selman haberler üzerine G20 için geldiği Arjantin'de kaldığı lüks oteli terk etti. Selman soruşturma dolayısıyla Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde kalıyor.