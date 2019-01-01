İddia: TÜRGEV'e yaptığı bağışlarla bilinen bir firma, Et ve Süt Kurumu'na pahalıya sattığı eti ucuza satın alıyor, market zincirlerine pahalıya satıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulunda yer aldığı TÜRGEV'e yaptığı yüksek meblağlı bağışlarla bilinen bir et firmasının Et ve Süt Kurumu’na (ESK) pahalıya sattığı etleri ucuza satın aldıktan sonra market zincirlerine pahalıya sattığını iddia etti. Gaytancıoğlu, “Bu firmaya haksız bir gelir sağlanmış oluyor” yorumunda bulundu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, bir süredir kamuoyunda tartışılan Et ve Süt Kurumu’ndaki bazı iddialarla ilgili çalışma yapan Gaytancıoğlu, “Et ve Süt Kurumu’nda neler oluyor?” başlığıyla hazırladığı çalışmada, şu tespitlerde bulundu:

-Et ve Süt Kurumu’nda üreticiler 5 ay sonrasına hayvanlarına kesim sırası alabiliyorlarken, söz konusu firma istediği her zaman çok fazla sayıda hayvan kestirebiliyor.

"Söz konusu firmanın karkaslarındaki yağlara dokunulmuyor"

-Kesilen hayvanlarda yağsız kesimlerde Et ve Süt Kurumu personeline bütün yağlar temizletilirken, söz konusu firmanın karkaslarındaki yağlara dokunulmuyor. Karkas et kesildiğinde üreticiye 28 TL ödenmesine karşın, söz konusu firmanın hayvanlarında yağlar karkasta bırakıldığı için hayvan kesim kilogram fiyatları 30-32 TL’den aşağı gelmezken, bu firmaya haksız bir gelir sağlanmış oluyor.

-Söz konusu firma Et ve Süt Kurumu’na 30-32 TL’ye kestirdiği hayvanlarını, yine kurumdan sözde ucuz et için bazı market zincirlerine vermek üzere 20 TL’den geri alıyor.

Sıra beklemiyor

-Kasaplar Et ve Süt Kurumu’ndan karkas et alabilmek için aylarca sıra beklerken, söz konusu firma hiç sıra beklemeden ve seçim yaparak en kaliteli karkasları alıyor.

-Söz konusu firma, seçmece olarak aldığı kaliteli karkas eti kendi dağıtım ağlarına antrikot, bonfile, kontrfile gibi kaliteli et olarak fahiş fiyatlara satıyor. Kaliteli eti başka yerlere satan firma, bunun yerine kendi çiftliklerinde bulunan hastalıklı hayvanlardaki kalitesiz etleri ya da piyasadan çok ucuza topladıkları etleri kıyma yaparak satıyor.

-Söz konusu firma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile iletişim halindeyken TÜRGEV’e yüksek meblağlarda bağış yapmasıyla biliniyor.