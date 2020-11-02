İddia: Trump, oy sayımı bitmeden zafer ilan edecek

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın yapılacak başkanlık seçimlerini "önde götürürse" oy sayımı bitmeden zafer ilan ederek seçimi gasp etmeye çalışacağı iddia edildi.

Axios'un 'konuya yakın kaynaklardan' aktardığına göre Trump çevresindekilere salı günü seçimin kararını belirleyecek eyaletlerde sonuçlar belli olmasa bile önde gözüküyorsa sayım devam ederken zafer ilan edeceğini söyledi.

Kaynaklar, Trump'ın müttefiklerinin ABD Başkanı'nın bu tür bir açıklama yapabilmesi için Ohio, Florida, Kuzey Carolina, Texas, Iowa, Arizona ve Georgia gibi eyaletleri kazanmış veya büyük bir farkla önde götürüyor olması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Trump 2020 kampanyasının iletişim direktörü iddialarla ilgili olarak insanların potansiyel bir Trump'ın zaferiyle ilgili şüphe yaratmaya çalıştığını ifade etti.

3 Kasım seçimlerinde milyonlarca insan uzaktan oy kullandığı için sayımların salı gecesi bitmeyebileceği konuşuluyor. Birçok eyalette uzaktan kullanılan oylar seçim gününden önce gönderildiği sürece 3 Kasım'da merkeze ulaşmasa bile sayılacak.

ABD Başkanı Donald Trump iddiaları yalanlarken, yarın yapılacak başkanlık seçiminde oy sayımının aynı gün bitmemesi durumunda avukatlarının devreye girebileceğini söyledi.

Demokrat aday Joe Biden ise iddialarla ilgili olarak, "Trump'ın bu seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.