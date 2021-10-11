İddia: Trump'ın, kızını Dünya Bankası başkanlığına atamasını kendi bakanı önledi

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Yeni bir iddiaya göre eski ABD başkanı Donald Trump'ın, kızı Ivanka'yı Dünya Bankası liderliğine aday göstermesini kendi hazine bakanının müdahalesi önledi.

The Intercept'in iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre 2019'un Ocak ayında Trump, kızına görevi vermeye çok yakındı ancak dönemin hazine bakanı Steven Mnuchin duruma müdahale etti.

Mnuchin, Trump'ın sıkça değişen kabinesinde 4 yıl boyunca görevde kalabilen sayılı bakandan biriydi.

Dünya Bankası başkanı ABD tarafından seçiliyor. 2019'un Ocak ayında Jim Yong Kim istifa etmiş, yerine babası siyasete atılmadan önce Trump Organization'da yöneticilik yapan Ivanka'nın getirileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Trump, üç ay sonra The Atlantic'e verdiği söyleşide, "Dünya Bankası için Ivanka'yı bile düşündüm. Görevde çok iyi olurdu çünkü sayılarla arası çok iyidir" dedi.