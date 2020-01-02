İddia: Trabzonspor'un Ünal Karaman'la yollarını ayırmasında Berat Albayrak diyalogu etkili oldu

Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırmasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak detayı dikkatleri çekti. İddiaya göre, Trabzonspor'un, Denizlispor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Berat Albayrak, Ünal Karaman’a, "Bu nasıl futbol hoca" diye sordu, Karaman da, "Bu nasıl ekonomi diye biz size soruyor muyuz?" yanıtı verdi. İstifaya giden sürecin bu diyalogun ardından geliştiği ileri sürüldü.

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ayırma kararı almış ve yola Karaman’ın yardımcılığını yapan Hüseyin Çimşir ile devam edeceğini duyurmuştu. Spor camiasında bir süredir takımın iyi gitmesine karşın niçin böyle bir karar verildiği tartışılıyor. Tarafsız haber ajansının kulis haberine göre, Albayrak ile Karaman arasında 16 Aralık 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Denizlispor maçının ardından yaşanan bir diyalog istifa sürecine giden yolu başlattı.

Söz konusu habere göre ikili arasındaki diyalog şöyle gelişiyor:

Albayrak: Bu nasıl futbol hoca!

Karaman: Bu nasıl ekonomi diye biz size soruyor muyuz!

Bu diyalogun ardından Albayrak'ın "Ligin ilk yarısı biter bitmez Ünal Karaman’ı paketleyin" dediği ileri sürüldü. Bu esnada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Ünal’ı gönderemezsiniz. İzin vermem ben bu olaya… Ünal Hoca’ya hep beraber sahip çıkacağız" diyerek devreye girdiği, Karaman'ın gitmesini engellemeye çalıştığı belirtildi.

Haberde sürece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da dahil olduğu ifade edildi. İddiaya göre Soylu, “Ünal’ı gönderemezsiniz. İzin vermem ben bu olaya… Ünal Hoca’ya hep beraber sahip çıkacağız” diyerek Karaman'ın görevine son verilmesini engellemeye çalıştı. 'Pencere Kuşu' imzasıyla yayımlanan kulis haberde olaya daha sonra Trabzon Emniyet Müdürü'nün da dahil olmasıyla Karaman hakkındaki tartışmaların Beştepe'nin gündemine geldiği belirtildi.

Bahsi geçen haberde 31 Mart'a giden seçim kampanyası süreci sırasında Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor'u ziyaret ettiğine, ancak bu ziyaretin resmi siteden duyurulmadığına dikkat çekildi.

Bir başka iddiaya göre Karaman'ın İmamoğlu'nu makamında ziyaret etmesi "Siyasi erk"in tepkisini çekti.