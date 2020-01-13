İddia: TCDD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabası Fatih Erdoğan'ı projeye ortak etmeyen şirketin işine engel oldu

Kamusal demiryolu şirketi TCDD yetkililerinin, Pasifik şirketlerinin sahibi Fatih Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabası olduğu gerekçesiyle TCDD’den iş almış KDY Lojistik ve Nakliyat Anonim Şirketi’nin yürüttüğü projeye ortak edilmesini önerdiği ileri sürüldü. Bu önerinin reddedilmesi üzerine, TCDD yetkililerinin KDY şirketinin taşıma işine engel olduğu iddia edildi. Yapıldığı ileri sürülen baskıya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvuru sonuçsuz kaldı.

Fatih Erdoğan ayrıca, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın da eşi ve AVM’si kamu bankası Ziraat Bankası’na devredilen Next Level gökdeleninin sahibi.

Fatih Erdoğan, kendisine ait Pasifik Eurasia Lojistik Şirketi’nin, TCDD’nin vagon kiraladığı sözleşmeli firmalar ile bağlantı kurarak onlara Pasifik şirketinin altında taşeronluk işi önerdikleri yönündeki bilgilerin “gerçekliklerden uzak, hiçbir delil veya emare sunulmadan, afaki söylemlerle” yazıldığı savlanmıştı. Cumhuriyet'ten Işık Kansu'nun haberine göre, KDY Lojistik ve Nakliyat Anonim Şirketi yetkilisi Arif Sarafov, 12 Eylül 2019’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak, T.C.D.D. Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Lojistik Daire Başkanı Mehmet Altınsoy tarafından tesis edilen 16753308-501.99-E.122317 sayılı işlem ve onun talimatı ile verilen 90528794-501.99 sayılı işlem doğrultusunda yakınmalarda bulundu.

Başvuruda, “T.C.D.D. Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Lojistik Daire Başkanı Mehmet Altınsoy, bir tanıdığı olan Fatih Erdoğan’ın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabası olduğundan bahisle ilgili kişinin yetkilisi olduğum KDY Lojistik ve Nakliyat Anonim Şirketi’nin yürütmekte olduğu projeye ortak olmasını talep etmiştir” denilerek, bu talebin reddedilmesi üzerine TCDD tarafından KDY Lojistik ve Nakliyat’in işlerine engel olunduğu kaydedildi.

Başvuruda ayrıca, bir tanıdığının projeye dahil edilmesi talebinin reddi üzerine tesis edilen işlemlerin usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulanarak, “Yetkilisi bulunduğum şirketten 46.000 TL somaj ücreti talep edilmesi dahi, ilgili işlemlerin yalnızca şirketimizi mağdur etmek amacıyla tesis edildiğinin apaçık kanıtıdır. Zira, tarafımızca zaten 58.598,40 TL somaj ücreti, 21/08/2019 tarihinde ödenmiştir” denildi.

CİMER'den yanıt yok

Edinilen bilgiye göre, KDY Lojistik ve Nakliyat Anonim Şirketi yetkilisi Arif Sarafov’un 12 Eylül 2019’da CİMER’e yaptığı bu başvuruya, aradan geçen yaklaşık 4 aya karşın herhangi bir yanıt verilmedi.