İddia: Şehir hastanelerinin malzemeleri kamudan temin ediliyor

Yap-işlet-devret modeliyle anahtar teslim yapılması gereken şehir hastanelerine Devlet Malzeme Ofisi’nden malzeme verildiği ileri sürüldü. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, bakanlık emriyle motorlu hasta karyolası, pansuman arabası, EKG, solunum cihazı gibi malzemelerin şehir hastanelerine aktarıldığını belirtti.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, iddiaları Meclis Plan bütçe komisyonunda da gündeme getiren CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, yaptığı açıklamada, “Bu şehir hastanelerinin kendi donanımlarını, tıbbi teçhizatlarını yüklenici firmanın karşılaması gerektiği halde, kamu kaynakları ile Sağlık Bakanlığı’ndan temin de bulunduğu ya da diğer hastanelerden bu şehir hastanelerine malzeme transferi yapıldığı konusunda bir süredir yoğun bildirimler alıyorduk. Bize ulaşan bazı evraklarda, farklı kamu hastanelerine Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden kamu kaynakları ile Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği emri ile hastane malzemeleri, motorlu hasta karyolası, pansuman arabası, EKG, solunum cihazı, oturma grubu gibi malzemeler alındığı görülüyor. Sonuçta yüklenicinin yapması gereken bir harcamayı kamu yapıyor” dedi.

Bu malzemelerin kamu hastanelerinde kabul tutanağı yapılıp buralara hiç uğramadan doğruca şehir hastanesine gönderilme talimatı verildiğinin görüldüğünü öne süren Adıgüzel, "Bu donanım ve cihazlar 2006 tarihli Taşınır Mal Yönetmeliğine dayandırılarak ve geçici tahsis belgesi düzenlenerek, adına malzeme alımı yapılan hastanelere değil, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne teslim ediliyor. Yani yüklenici firma hem devletten her yıl şehir hastanesi kira bedeli ve hizmet sunumu ile ilgili dünyanın parasını alacak, hem de malzeme ihtiyacını kamu kaynaklarıyla karşılayacak" diye konuştu.