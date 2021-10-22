İddia: Reza Zarrab, Aaron Goldsmith olarak ortaya çıktı

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab 'ın "Aaron Goldsmith" adını aldığı ve bir binicilik merkezi kurduğu iddia edildi.

Kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan, ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) ortaya çıktığı iddia edildi. Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen "Tr724" adlı internet sitesinde Zarrab'ın yeni adı ve işi duyuruldu.

Sitede yer alan Adem Yavuz Arslan imzalı habere göre, Reza Zarrab, kimliğini değiştirdi ve "Aaron Goldsmith" ismini aldı. Zarrab, ABD'nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimli bir şirket de kurdu.

Sözcü gazetesinde de iddialarla ilgili yer alan habere göre, PS Dressage isimli binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine internet haber sitesi 5 Şubat 2021 tarihinde kurulan Next Level Performance'ı tanıtan bir haber hazırladı.

Florida'nın güneyinde inşa edilen ve bu yılın başlarında kurulan at binicilik merkezinin tanıtımının yapıldığı haberde, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamaları dikkat çekiyor. Bendfelt, "İki ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldim. Carolina Roffman'ın çabalarından dolayı çok minnettarım" dedi.

Haberde, "Next Level Performance Center, yeni ve inovatif bir eğitim merkezi. Soutwest Ranches ve Wellington'da bulunuyor. Belirli sayıda biniciye hizmet veren butik bir ortam yaratan yerin tasarımı çok üstün. Buranın yaratıcısı ve sahibi Aaron Goldsmith, binicilere ‘biniciliği sonraki seviyeye taşımak için' gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi" ifadesi kullanılıyor.

"20 yıldır sektörün içindeyim"

Goldsmith adını alan Zarrab, "Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var" dedi.

Zarrab, "Sonata'yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnettarım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı. "Sonata" isimli atın çok özel olduğunu dile getiren Zarrab, gelecek yıl bu atı yarıştıracağını da aktardı.