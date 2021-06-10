İddia: Rektör, kızı doktoraya kabul edilmeyince, baskı yaparak sınav başkanını istifa ettirdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın, Gaziantep Üniversitesi'nden, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne tayin olan Öğretim Görevlisi kızı Esra Aslancan'ın, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı Bilim Sınavı'nda başarılı olmamasının ardından iddia göre, Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır, uğradığı mobbing sonucu istifa etti.

Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya’nın haberine göre, 21 Eylül 2020 tarihinde yapılan sınav öncesi iddiaya göre, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, sınav komisyonunda görevli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım ve diğer komisyon üyelerinden kızının alınması telkininde bulundu.

Rektörün bu amaçla görüşme girişiminde bulunduğu Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır, talebe olumsuz yanıt verdi.

23 Eylül 2020'de açıklanan sınav sonucuna göre Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın kızı Esra Aslancan kazananlar listesine giremedi. Rektör Can'ın kızının sınavda başarısız olmasından sorumlu gördüğü kişilerden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım, iddiaya göre baskı nedeniyle iki kez görevinden istifa etti.

Ancak, Rektör'ün huzursuzluğun ifşa olmaması için istifayı kabul etmediği ileri sürüldü. Bu arada, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın istifasını işleme koymadığı Fakülte Dekanı Nail Yıldırım aracılığıyla istifaya zorladığı sınavın komisyon başkanı Mahmut Sağır'ın istifası için yaptığı zorlamalar sonuç verdi. Baskıya dayanamayan Doç. Dr. Sağır bölüm başkanlığı görevinden istifa etti.

Tam da bu günlerde Doç. Dr. Mahmut Sağır ile aynı bölümde görev yapan başka bir öğretim üyesi arasında ders dağılımı yüzünden kavga çıktı.

Kavgayla ilgili hazırlanan rapor doğrultusunda Doç. Dr. Mahmut Sağır'ın “Kamu görevinden çıkarma” teklifiyle YÖK'e gönderildi.

Sağır, hukuk mücadelesi başlattı

Doç. Dr. Mahmut Sağır, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından haksız uygulamalara maruz bırakıldığı gerekçesiyle hem YÖK, hem de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na 1 Şubat 2021'da başvuruda bulundu.

Ancak, iddialar memur suçları kapsamında olduğu ve YÖK izni gerekli olduğu için savcılık tarafından işlem yapılmadı. YÖK'ten dilekçe hakkı kullanılarak yapılan başvuruya cevap verilmediği gibi, başvurucu Mahmut Sağır'a üniversite yönetimi tarafından “Mesnetsiz iddia” gerekçesiyle ceza verildi.

8 aydan buyana görevden el çektirilen Mahmut Sağır'ın yakın çevresine, haklarının T.C. Anayasası'nın 2. Maddesinde yer alan, “Hukuk devleti ilkesinin YÖK ve KSÜ Rektörlüğü tarafından çiğnendiği vurgusunu yaptığı belirtildi.

Torpil iddiaları

Bu arada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın Eğitim Fakültesi Dekanlığı döneminde, Kimya bölümü lisans diploması sahibi olan kızı Emine Canmercan'ı, sadece pedogoji sertifikası olduğu ve Çocuk Gelişimi alanında hiçbir kalifikasyon ve eğitimi olmadığı halde üniversitesine bağlı Göksun Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü'ne 2012 yılında öğretim görevlisi olarak alınmasını sağladığı ileri sürüldü.

Rektör Niyazi Can'ın diğer kızı Esra Aslancan'ın, Mili Parklar Gaziantep Şubesi'nde görevli eşi Şeyh Mehmet Aslancan'ın da, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na alındığı belirtildi.

CHP'li Öztunç iddiaları TBMM'ye taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki torpil ve mobbing iddialarını TBMM'ye taşıdı.

Rektör Can: Kızım gerekli kuralları taşıdığı için üniversiteye alındı

İddialarla ilgili olarak gazetenin sorularını yazılı olarak yanıtlayan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, kızının İstiklal Üniversitesi'ne gerekli kuralları taşıdığı için alındığını, kendisinin bu konuda bir müdahalesi olmadığını savundu.

Kızının sınavı kazanamaması nedeniyle Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım'ın (mevcutta istifa dilekçesi olmasına rağmen) istifa ettiğini inkar eden Prof. Dr. Can, Doç. Dr. Mahmut Sağır'ın istifasında da kendisinin baskı yaptığıyla ilgili somut delil bulunmadığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, damadı Şeyh Mehmet Can'ın neden Gaziantep'te çalıştığı kurumla ilgili bir kuruma değil de kayınpederinin rektör olduğu bir kuruma nakil istediği sorusunu ise, “Her çalışanın bir başka kuruma şartları tutması durumunda nakil hakkı vardır. Rektör veya bir başka yöneticinin yakın veya uzak akrabası olmak, kurumlar arası nakil başvurusu için engel değildir” şeklinde cevaplandırdı. Can, üniversitede hem de iki kez yumruklaşan akademisyenlere kınama cevabı verilirken, Doç. Dr. Mahmut Sağır için neden kamu görevinden atılma isteminde bulunulduğu sorusunu ise, “Öbür kavgada küfürleşmeyi tespit edemedik. Burada ise küfür var “ şeklinde cevapladı.