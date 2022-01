İddia: Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebeğinin ten rengini merak eden isim Prens Charles'dı

ABD’li gazeteci Christopher Andersen’ın yeni kitabında yer alan iddiaya göre, kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan Sussex Dükü Prens Harry ve Meghan Markle’a, doğacak bebeklerinin ten rengini soran ismin Prens Charles olduğu belirtildi.

Gazeteci Christopher Andersen’ın “Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” (Kardeşler ve Eşleri: William, Kate, Harry ve Meghan’ın Özel Yaşamı) isimli kitabında, Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet ailesinde yaşadıkları ırkçılık olayı hatırlatıldı.

Prens Harry ve Meghan Markle, geçen aylarda Oprah Winfrey’in programında, Kraliyet ailesinden birinin doğacak bebeklerinin ten renginin ne olacağını sorduğunu aktarmıştı.

Kitaba konuşan kaynaklar, bu soruyu soranın Prens Charles olduğunu iddia etti. İddiaya göre Prens Harry’nin babası Prens Charles, eşi Camilla’ya “Acaba çocukları neye benzeyecek?” Diye sordu. Camilla “Eminim ki harika bir bebek olacak” yanıtını verdi. Prens Charles’ın ise “Demek istediğim, ten rengi neye benzer?” Dediği iddia edildi.

Öte yandan yazar, Prens Charles’ın bu soruyu ırkçı bir tonda sormadığı, yanlış anlaşıldığını savundu.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın iki çocuğu var.