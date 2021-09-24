İddia: Polis, “Barınamıyoruz” eylemi yapan üniversite öğrencilerinin ailelerini aradı

Polisin yurt ve ev bulamadıkları için “Barınamıyoruz” eylemi yapan üniversite öğrencilerinin ailelerini telefonla aradığı ileri sürüldü. İddia edilen uygulamaya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Üniversiteyi kazanmış, çok büyük kısmı reşit olan üniversitelilerin ailelerini arayarak, ‘Çocuklarınızı eve çağırın’ deme yetkisini hangi kanundan alıyorlar?” diye sordu.

Birgün’ün haberine göre, “19 senelik iktidarlarında yurt sorununu özellikle çözmeyen, gençleri tarikat yurtlarına mahkûm eden iktidar, gençlerin haklı taleplerini ifade etmelerine bile engel oluyor” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, öğrencilerin eylemlerinin polis tarafından, “Şiddetle” bastırılmaya çalışıldığını söyledi. İlgezdi, “Gençlerin aileleri aranarak, üzerlerinde baskı kurulmak isteniyor” diye konuştu.

Yurt sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan CHP’li İlgezdi, şunları kaydetti:

“Yetersiz devlet yurtları, yüzde yüzden fazla artan ev ve özel yurt fiyatları nedeniyle başlarını sokacak yer bulamayan üniversitelilerin ailelerini polise aratmak yerine, yurt sorunlarını çözün. Reşit olan gençler için ailelerinin aranması, ‘Biz bu gençleri bir birey olarak görmüyoruz’ demektir. Ülkemiz, her geçen gün Anayasa kavramının özünden uzaklaşmaktadır. ‘Barınamıyoruz’ diyerek, anayasal haklarını talep eden üniversite öğrencilerine reva görülen tutum, iktidarın ideolojik kodlarını ortaya koyarken gerçeklerle bağının koptuğunun da göstergesidir.”

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