OYAK, Total ve M Oil için Demirören Holding'e 450 milyon dolar ödeyecek

OYAK, Yıldırım Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil'i yaklaşık 450 milyon dolara satın aldı. OYAK, TOTAL için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için de yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul ettiği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Total ve M Oil resmi olarak OYAK'ın bünyesine geçecek.

Habertürk'te yer alan habere göre; yılın ilk satın almasıyla birlikte OYAK, akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörünün önde gelen oyuncularından biri haline gelecek. Bir süredir pazarlıklar sürerken gelen bilgilere göre OYAK, TOTAL için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için de yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul etti.

Böylece 450 milyon doları bulacağı ifade edilen toplam 2 şirketin satın alması sonrasında OYAK enerji sektöründe önemli bir büyüklüğe sahip olmuş olacak. İki şirket 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. OYAK, akaryakıt dağıtımında yaklaşık yüzde 5'lik bir pazar payı için 360 milyon dolar ödemeyi taahhüt ederek pazarda ilk 5 oyuncu arasına girecek.