Eski üst düzey maliye bürokratı: Merkezi Yönetim bütçesi için bazı şirketlerden kurumlar vergisinin erken ödenmesi istendi

Ocak ayı Merkezi Yönetim bütçe gelirlerindeki 14,5 milyar liralık kurumlar vergisi ve 14,9 milyar dolarlık faiz gelirlerinin, bazı şirketlerden "rica"yla şubatta verilmesi gereken vergi beyannamelerinin ocakta verilmesiyle elde edildiği iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Merkezi Yönetim bütçe gelirleri ocakta 30 milyar lira fazla vermişti. Bütçede 14.5 milyar liralık kurumlar vergisi ve 14,9 milyar liralık faiz geliri ise dikkat çekmişti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan eski üst düzey maliye bürokratı "Normalde ocak ayında Kurumlar Vergisi'nden böyle bir tahsilat olmaz. Herkes gibi bizler de paranın nereden geldiğini merak edip soruşturduk. Öğrendiğimize göre, şubatta verilecek geçici vergi beyannamelerinin ocakta verilmesi için bazı şirketlere ricada bulunulmuş. Bu şirketler de ricayı kırmayıp bir ay erken ödeme yapmışlar. Demek ki nazın geçtiği, ricada bulunulabilecek şirketlerin kapısı çalınmış, onlar da kırmamışlar. Merkez Bankasından da rica edilmiş mi, bilemiyoruz" dedi.

"Herhalde açıklanacaktır"

Türkiye Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, kurumlar geçici vergi tahsilatının nereden kaynaklandığını bilemediklerini belirtirken, “İlginç, ocak ayında bu kadar büyük gelir olmaz normalde. Özel hesap dönemi olabilir, borç tahsilatı olabilir, erken beyan ve erken ödeme olabilir. Herhalde açıklanacaktır” dedi.

Merkez Bankası'ndan şubatta 49 milyar lira gelecek

Habere göre ocakta geçici Kurumlar Vergisi ve borçlanmadan elde edilen geçici faiz geliriyle 30 milyar lira bütçe fazlası açıklayan hükümetin şubatta da Merkez Bankasından gelecek yaklaşık 49 milyar liralık kâr payı avansı ve ihtiyat akçesiyle yine bütçe fazlası açıklaması bekleniyor. Hükümetin, Merkez Bankası parasının şubatta gelecek olması nedeniyle Kurumlar Vergisi tahsilatını bir ay önceye çekme yoluna gittiği belirtiliyor.