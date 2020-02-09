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İddia: Navigasyon uygulamaları ücretli yollara yönlendiriyor

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Otoyol ve köprü işleten firmaların navigasyon uygulamaları arasında işbirliği mi var?" diye sordu

09 Şubat 2020 09:13

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, navigasyon hizmet sağlayıcılarının insanları ücretli yollara yönlendirdiği iddiasında bulundu. Yalım, "Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var?" sorusunu sordu. 

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Yalım, özellikle İstanbul'da vatandaşların sıklıkla kullandığı navigasyon programlarının bulunulan noktadan hedeflenen yere yönelik verdiği ulaşım güzergahlarının, ücretli ve geçiş garantisi verilen yollar olduğunu söyledi.

Yalım, TBMM'de yaptığı açıklamada,  “Sürücüler, geçiş garantisi verilmiş ücretli yol, köprü ve tünellerin bulunduğu rotalara yönlendiriliyor. Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var? Şimdi de bu yöntem ile mi millet soyuluyor?” dedi.

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