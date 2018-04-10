İddia: MİT sınır ötesi operasyon düzenledi, 3 üst düzey 'FETÖ' yöneticisini Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), orta Afrika ülkesi Gabon'da düzenlediği operasyonla 'FETÖ'nün üst düzey 3 yönetici olduğu belirtilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ı Türkiye'ye getirdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında "Gabon 3 tane önemli 'FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti" dedi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 'FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla yakalandı.

Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla getirildikleri Türkiye'de adli makamlara teslim edilen elebaşların sorgusu sürüyor.

'FETÖ' mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor.

Gabon'un başkenti Librevil'deki "Uluslararası Türk Gabon Okulu" müdürü olarak görev yapan Özpınar, mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren "Işık Akademileri" (Light Academy) adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonundaydı.

Özpınar'ın 'FETÖ' Bylock haberleşme uygulamasını kullandığı da tespit edilmişti.

Yakalanan elebaşlardan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla aldığı tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor.

Avrupa'dan Afrika'ya para transferi

Demirönal, 'FETÖ'nün Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu.

Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kaydı var.

Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen Akbaş, Gabon’da "Işık Okulları'nın genel müdürlüğü"nü yaparken, örgütün Avrupa’dan Afrika'ya yaptığı para transferi faaliyetini yönetiyordu.

Gabon'daki üst düzey isimlerin 23 Mart'ta Gabon güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

MİT, geçtiğimiz haftalarda Kosova'da operasyon düzenleyerek 'FETÖ' yöneticileri olduğu belirtilen kişileri Türkiye'ye getirmiş operasyon iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.